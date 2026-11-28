In Salzburg steht ein neues kulinarisches Projekt in den Startlöchern. Hinter der frischen Gastronomiemarke "Talos" steckt kein Geringerer als Milliardär Mark Mateschitz.

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Ab Dienstag öffnet im Salzburger Gwandhaus ein ganz besonderer kulinarischer Erlebnisort seine Türen. Mit "Talos" wächst das Unternehmensreich des 34-jährigen Mark Mateschitz um eine weitere Gastronomiemarke, die Gästen ein außergewöhnliches Lebensmittel- und Gastronomiekonzept bieten soll.

Gemeinsam genießen statt allein

Im Zentrum der neuen Marke steht ein sogenanntes Sharing-Konzept, bei dem die Besucher verschiedene Gerichte miteinander teilen. Auf Instagram wurde der Start bereits mit einer konkreten Einladung an die künftigen Gäste angekündigt: "Ab 1. Dezember gibt’s in Salzburg etwas Neues zu teilen. Einen Teller. Mehrere. Ein bisschen hiervon. Noch etwas davon. Und hiervon bitte noch einmal. Unsere Genussberater begleiten, empfehlen und wissen auch, was gut ins Glas passt".

Begleitung von früh bis spät

Für die richtige Auswahl auf dem Tisch und im Glas sorgt ein eigenes Team. Den gesamten Tag über – von morgens bis abends – stehen den Besuchern sogenannte Genussberater zur Seite. Sie sprechen Empfehlungen aus, liefern Hintergrundinformationen zu den eingesetzten Lebensmitteln und beraten bei der passenden Weinauswahl.

Expansionskurs nach bekanntem Vorbild

Hinter dem Projekt steht die Tauroa-Gruppe, die zur privaten Holding beziehungsweise zum Gastronomie-Portfolio von Mark Mateschitz gehört. Laut Medienberichten verfolgt der 34-Jährige damit das Ziel, sein Imperium um zusätzliche Immobilien, Marken und Gastro-Betriebe auszubauen. Dabei orientiert er sich an einem bekannten Konzept: Ähnlich wie schon sein Vater, Red-Bull-Gründer Didi Mateschitz, mit dem "Hangar-7", legt auch Mark Mateschitz bei "Talos" großen Wert auf Innovation und eine besondere Erlebnisqualität.