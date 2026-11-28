Auf der A9 bei Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf, OÖ) sind gleich drei Christbäume auf der Fahrbahn gelandet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Oberösterreich. Am Freitagabend sind auf der A9 Pyhrnautobahn bei Windischgarsten in Richtung Voralpenkreuz gleich drei Christbäume unabhängig voneinander auf der Strecke gelandet. Ein Baum lag direkt auf der Fahrbahn, ein zweiter hing noch teilweise im Transportnetz und den dritten überrollten bereits mehrere Fahrzeuge, bevor der ASFINAG-Streckendienst alle Bäume einsammelte.

Verlorene Gegenstände bergen Gefahren

Verlorenes Ladegut sorgt auf Autobahnen für große Gefahren – sowohl für andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer als auch für Einsatzkräfte auf der Straße. Laut ASFINAG rückt der Dienst jährlich mehr als 7.000-mal aus, um verlorene Gegenstände von Autobahnen zu entfernen.

Gerade beim Transport von Christbäumen mahnt die ASFINAG deshalb zu mehr Vorsicht und ausreichender Sicherung. Auch wenn es vor Weihnachten oft stressig zugeht, muss jedes Ladegut ordentlich befestigt werden.