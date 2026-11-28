Ruhiger, aber richtig frostig wird es in Österreich nach dem Schnee: Vielerorts scheint die Sonne, während andere Regionen im Nebel bleiben und die eisige Kälte anhält.

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Auf den heftigen Wintereinbruch folgt jetzt ruhigeres, aber klirrend kaltes Wetter in Österreich. Am Samstag kommt vielerorts die Sonne raus, doch längst nicht überall – manche Gegenden stecken weiter im Nebel, und der Frost bleibt treu.

Im Donautal, im Nordosten Österreichs, am Alpenostrand sowie in der Südoststeiermark halten sich Nebel und Hochnebel hartnäckig. Dort stehen die Chancen auf Sonnenschein selbst am Nachmittag schlecht. Im restlichen Österreich sieht es ganz anders aus: Außerhalb der feuchten Nebelschicht dominiert meist trockenes und sonniges Wetter.

Frostige Werte am Samstag

Ohne dicke Winterjacke geht am Samstag nichts. Schon morgens wird es richtig kalt mit minus elf bis plus zwei Grad. Tagsüber bleibt es frostig bis frisch bei Höchstwerten zwischen minus zwei und plus vier Grad. Dazu weht meist nur schwacher Wind, im Wiener Becken sowie im Burgenland bläst mäßiger Nordwind.

Ausblick auf den Sonntag

Auch am Sonntag zeigt sich Österreich von seiner eisigen Seite. Viele Regionen müssen sich erneut auf zähen Nebel und tiefe Temperaturen einstellen. Besonders in den Niederungen sowie im Wald- und Mühlviertel kann der Hochnebel lange hängen bleiben, während es anderswo oft sonnig ist.

Minusgrade zum Wochenausklang

Am Sonntag starten die Temperaturen mit bis zu minus zwölf Grad, untertags sind maximal plus sechs Grad drin. In Vorarlberg und Tirol kommen am Nachmittag zudem erste dichtere Wolken auf.