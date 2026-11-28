Elon Musk bringt für SpaceX eine gigantische Wertdimension ins Spiel, die selbst die globale Wirtschaftskraft in den Schatten stellt. Hinter den Zahlen steckt ein extremes Zukunftsszenario.

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Auf der Plattform X erklärte Elon Musk am Donnerstag, SpaceX könne irgendwann rund eine Million Mal so viel wert sein wie die heutige Weltwirtschaft. Dafür müssten Menschen dauerhaft auf mehreren Planeten leben und SpaceX ein Millionstel der Sonnenenergie nutzen. Zwar betonte er, dass diese Ziele extrem schwierig seien, doch einen Weg dorthin halte er für möglich. Einen konkreten Geldbetrag nannte Musk dabei selbst nicht.

Rechenmodelle mit vielen Nullen

Aus einer Hochrechnung von Business Insider auf Basis einer jährlichen Weltwirtschaftsleistung von rund 128 Billionen US-Dollar ergeben sich astronomische 128 Trillionen US-Dollar – umgerechnet etwa 117 Trillionen Euro. Das entspräche rund dem 75-Millionen-Fachen des zuletzt genannten Börsenwerts von 1,73 Billionen US-Dollar. Das Finanzportal Decrypt kommt mit einer anderen Bezugsgröße auf 118 Trillionen US-Dollar. Fachleute stufen den Vergleich zwischen einem Unternehmenswert und der jährlichen Wirtschaftsleistung aller Länder jedoch als wirtschaftlich nur eingeschränkt aussagekräftig ein.

Theoretischer Sprung bei der Aktie

Auch auf Ebene der einzelnen Aktie wirkt das Rechenspiel gewaltig. Ausgehend vom Schlusskurs am Mittwoch von 127,44 US-Dollar würde ein 75-facher Millionen-Sprung rechnerisch rund 9,5 Milliarden US-Dollar je SpaceX-Aktie bedeuten. Diese Überlegung geht allerdings davon aus, dass die Anzahl der Aktien gleich bleibt – eine rein hypothetische Annahme.

Starkes Wachstum im Alltag

Im realen Geschäft legt SpaceX bereits ein hohes Tempo vor. Laut dem offiziellen Quartalsbericht kletterte der Umsatz im dritten Quartal um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn lag bei 4,4 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch ein Verlust von 1,1 Milliarden US-Dollar angefallen war. Neben dem Raumfahrtgeschäft sorgen Starlink und die KI-Sparte für Schub. Auch in Österreich verfolgen viele Menschen Entwicklungen rund um Raumfahrt, neue Technologien und internationale Märkte genau.