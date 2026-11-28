Highlights auf PRIME
Komödie: »Geklaute Weihnachten« mit Arnold Schwarzenegger
Action. Als eine Rache-Elfe seinen magischen Geschenkesack stiehlt, heuert Weihnachtsmann Arnold Schwarzenegger den Ex-Gauner Alan Ritchson für einen spektakulären Rückhol-Coup an.
FILM
Mystery-Thriller: Staffel 3 von »Die Stunde des Teufels«
Spannung. Lucy muss sich ein weiteres Mal mit Gideon verbünden, um den Kindermörder zu fassen, der ihr in mehreren Lebenszyklen entwischt ist.
SERIE
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