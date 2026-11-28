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Komödie: »Geklaute Weihnachten« mit Arnold Schwarzenegger

Action. Als eine Rache-Elfe seinen magischen Geschenkesack stiehlt, heuert Weihnachtsmann Arnold Schwarzenegger den Ex-Gauner Alan Ritchson für einen spektakulären Rückhol-Coup an.

1.12.

FILM

Mystery-Thriller: Staffel 3 von »Die Stunde des Teufels«

. © Hersteller

Spannung. Lucy muss sich ein weiteres Mal mit Gideon verbünden, um den Kindermörder zu fassen, der ihr in mehreren Lebenszyklen entwischt ist.