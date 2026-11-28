Die 75-jährige Ilona Staller, bekannt als "La Cicciolina", will bei der Wahl im Frühjahr Bürgermeisterin von Rom werden. Statt provokanter Gesetze setzt Italiens berühmtester ehemaliger Pornostar nun auf Alltagsthemen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit der Ankündigung, der 3,5-Millionen-Einwohner-Metropole "neue Energie" zu verleihen und sie "sexyer" zu machen, steigt die gebürtige Ungarin erneut in die italienische Politik ein. Staller wurde einst berühmt, weil sie als erste Frau im italienischen Live-Fernsehen ihre Brüste entblößte, und wirkte in Filmen wie "Chocolate Banana" und "I F---ed an Alien" mit. Zwischen 1987 und 1992 vertrat sie die libertäre Radikale Partei als Abgeordnete im Parlament. Während ihrer damaligen Laufbahn sorgte sie unter anderem mit der Idee von "Liebesparks", Oben-ohne-Reden sowie Sex-Angeboten an Saddam Hussein zur Verhinderung des Golfkriegs und an Osama bin Laden als Gegenleistung für dessen Abschwören vom Terrorismus für Aufsehen.

Einsatz für Roms Wildschweine

Für den anstehenden Wahlkampf im Frühjahr schlägt die 75-Jährige deutlich bodenständigere Töne an. Ein zentrales Anliegen ist ihr der Schutz der in Rom lebenden Wildschweine, die regelmäßig auf der Suche nach nicht abgeholtem Müll durch den dichten Verkehr laufen. Staller spricht sich klar gegen Abschüsse aus. Gegenüber der Zeitung "Corriere della Sera" erklärte sie: "Statt sie abzuschießen, müssen wir uns um sie kümmern und die Natur sich selbst überlassen". Als Beispiel nannte sie eine eigene Beobachtung auf einer der Hauptverkehrsadern der Hauptstadt: "Vor ein paar Tagen sah ich eine Bache mit sechs Frischlingen die Via Cassia überqueren (eine der Hauptverkehrsadern Roms); sie liefen alle hintereinander. Warum haben die Behörden grünes Licht dafür gegeben, sie zu erschießen? Wir sollten sie in Ruhe lassen".

Kritik an maroder Infrastruktur

Neben dem Tierschutz nimmt Staller den Zustand der Stadt ins Visier. Sie lebt im ländlich geprägten Stadtteil Isola Farnese und bemängelt von Schlaglöchern übersäte Straßen sowie eine vernachlässigte Infrastruktur. Laut ihren Schilderungen kam dort vor einiger Zeit ein Auto von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben, zudem starben im Sommer bei einem Vegetationsbrand viele Tiere. Dem amtierenden Bürgermeister Roberto Gualtieri wirft sie vor, zu viele alte Bäume fällen zu lassen. Gualtieri hielt dem entgegen, dass betroffene Bäume das Ende ihrer natürlichen Lebensdauer erreicht hätten, und verwies auf eine kürzlich gestartete Initiative zur Pflanzung Tausender junger Bäume. Zudem wird ihm angerechnet, mithilfe milliardenschwerer EU-Wiederaufbaumittel nach der Corona-Pandemie Plätze verschönert, Denkmäler restauriert und die Infrastruktur modernisiert zu haben.

Forderung nach mehr Polizei

Ein weiteres Wahlkampfthema ergab sich aus eigenen Erfahrungen mit Kriminalität. Nachdem Staller kürzlich am Hauptbahnhof von Rom ein Koffer gestohlen worden war und ihr bereits zuvor während eines Moments der Unachtsamkeit eine Handtasche aus dem Auto entwendet wurde, verlangt sie nun eine stärkere Polizeipräsenz auf den Straßen der Hauptstadt.

Turbulente Vergangenheit im Rückblick

Die Kandidatur lenkt den Blick auch auf Stallers bewegte Biografie. In den 1990er-Jahren war die Schauspielerin, deren Künstlername frei übersetzt "Schmuseeinheiten" bedeutet, mit dem US-Bildhauer Jeff Koons verheiratet. Nach der Scheidung im Jahr 1994 führte das Paar einen langwierigen Rechtsstreit um den gemeinsamen Sohn Ludwig, den Staller mit nach Italien nahm. Musikalisch fiel sie durch das dem männlichen Geschlechtsorgan gewidmete Lied "Muscolo Rosso" (deutsch: "Roter Muskel“) auf, das im italienischen Radio verboten wurde, in Frankreich jedoch zum Hit avancierte. Zudem posierte sie mehrfach nackt für das Magazin „Playboy". Für politische Schlagzeilen sorgte sie auch nach ihrer aktiven Zeit: Als 2011 bekannt wurde, dass sie nach nur einer Legislaturperiode eine jährliche Pension von 34.000 Pfund erhält, löste das in Italien Empörung aus – Staller verteidigte den Anspruch jedoch mit Verweis auf ihre fünf Parlamentsjahre. Im Vergleich zum damaligen, in "Bunga-Bunga"-Sexskandale verwickelten Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi bezeichnete sie sich einst selbst als "eine kleine Heilige".