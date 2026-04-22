Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Kremser (W)Einblicke
© Kremser (W)Einblicke

Kremser Stadtpark

"Wein im Park" lockt zu Hochgenuss unter freiem Himmel

22.04.26, 09:58
Teilen

Wenn die Temperaturen steigen, wird in Krems nicht nur durch die Altstadt spaziert, sondern auch hochwertiger Wein verkostet.

Am 30. April verwandelt sich der Musikpavillon im Kremser Stadtpark in eine Bühne für regionale Weinkultur. Von 14 bis 19 Uhr präsentieren neun Weingüter aus der Stadt ihre besten Weine zur Verkostung. Für einen Verkostungsbeitrag von 15 Euro können Besucher die Vielfalt der hiesigen Weinszene erschmecken.

Die Veranstaltung markiert zugleich den Start der "Kremser (W)Einblicke", einer Reihe rund um Wein und Genuss in der Region. Auch für akustische Untermalung ist gesorgt: Zwischen 15 und 18 Uhr begleitet Manfred Gansberger von den Donauschrammeln das Event musikalisch und sorgt damit für entspannte Atmosphäre. Achtung: Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen