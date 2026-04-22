"Wein im Park" lockt zu Hochgenuss unter freiem Himmel

Wenn die Temperaturen steigen, wird in Krems nicht nur durch die Altstadt spaziert, sondern auch hochwertiger Wein verkostet.

Am 30. April verwandelt sich der Musikpavillon im Kremser Stadtpark in eine Bühne für regionale Weinkultur. Von 14 bis 19 Uhr präsentieren neun Weingüter aus der Stadt ihre besten Weine zur Verkostung. Für einen Verkostungsbeitrag von 15 Euro können Besucher die Vielfalt der hiesigen Weinszene erschmecken.

Die Veranstaltung markiert zugleich den Start der "Kremser (W)Einblicke", einer Reihe rund um Wein und Genuss in der Region. Auch für akustische Untermalung ist gesorgt: Zwischen 15 und 18 Uhr begleitet Manfred Gansberger von den Donauschrammeln das Event musikalisch und sorgt damit für entspannte Atmosphäre. Achtung: Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt.