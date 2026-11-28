Ein paar unscheinbare Flecken im Reisepass wurden für Manuela K. (67) aus Traun zum Verhängnis: Auf dem Weg nach Asien war für die Oberösterreicherin bereits in Istanbul Schluss.

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Für Manuela K. (67) sollte es eigentlich eine große Reise durch Thailand, Vietnam und Kambodscha werden. Doch der Traumurlaub der Traunerin endete abrupt beim Zwischenstopp in Istanbul. Unmittelbar bevor sie an Bord der Maschine nach Bangkok gehen wollte, verweigerte ihr ein Mitarbeiter von Turkish Airlines den Einstieg.

"Der Grund waren Flecken auf einigen der hinteren, leeren Seiten meines Reisepasses", schildert die 67-Jährige gegenüber den "OÖN". Dabei sei der restliche Zustand des Dokuments einwandfrei: "Die Seiten mit meinem Foto und den persönlichen Daten sind völlig unversehrt." Wann die Verunreinigungen entstanden sind, kann die Oberösterreicherin nur mutmaßen – vermutlich vor rund drei Jahren während einer Kuba-Reise. Bislang waren ihr diese Stellen im Reisepass gar nicht aufgefallen. Selbst bei den vorangegangenen Sicherheits- und Dokumentenkontrollen in Wien sowie bei der Ankunft in Istanbul hatte es keinerlei Beanstandungen gegeben.

Schicksalsschlag für weitere Reisende

Mit diesem Problem stand Manuela K. allerdings nicht allein da. Eine Tirolerin, die mit derselben Reisegruppe unterwegs war, ereilte ein ganz ähnliches Schicksal. Als sie einen Gepäckaufkleber vom Umschlag ihres Passes abzog, riss dabei ein Stück Papier mit ab – auch für sie war die Weiterreise damit gelaufen. Beide Frauen saßen fest, mussten die Nacht am Flughafen verbringen und konnten erst am darauffolgenden Tag die Heimreise antreten. Bereits wenige Tage vor diesem Vorfall war einer Linzerin in Istanbul ebenfalls der Weiterflug nach Thailand untersagt worden, weil sich ein Machu-Picchu-Stempel in ihrem Dokument befand.

Warum Airlines streng durchgreifen

Laut Gernot Fieber vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich steckt hinter diesen rigorosen Entscheidungen der Fluglinien keine bloße Willkür. Der Hintergrund ist rein finanzieller Natur: Wird einer Person bei der Ankunft im Zielland die Einreise aufgrund eines mangelhaften Dokuments verweigert, bleibt die jeweilige Fluggesellschaft auf den Kosten für den Rücktransport sitzen.

Rechtzeitige Kontrolle vor Abreise

Um solche kostspieligen Überraschungen am Gate zu vermeiden, rät der Konsumentenschützer allen Reisenden, ihre Dokumente frühzeitig und genau unter die Lupe zu nehmen. Dabei sollte nicht nur auf das Ablaufdatum, sondern gezielt auf Flecken, Risse oder nicht amtliche Stempel geachtet werden. Fieber bringt die Konsequenz für betroffene Urlauber klar auf den Punkt: "Und im Zweifelsfall sollte man sich lieber einen neuen Reisepass ausstellen lassen. Das ist immer noch günstiger als ein verpasster Urlaub."