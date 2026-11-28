Im kommenden Jahr müssen Haushalte in Wien und dem Burgenland deutlich tiefer in die Tasche greifen. Gleich mehrere Fixkosten steigen spürbar an – und drücken damit auf das verfügbare Einkommen.

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Die hohe Inflation des Jahres 2026 sorgt über die gesetzliche Valorisierung dafür, dass im nächsten Jahr zahlreiche Tarife nach oben klettern. In der Bundeshauptstadt sind die Anpassungen bereits beschlossene Sache: Finanzstadträtin Barbara Novak bestätigte die Schritte am Montag, 23. November, im Rahmen der Budgetpräsentation für 2027. Gleichzeitig stellte sie klar, dass es darüber hinaus keine komplett neuen Abgaben oder Gebühren geben wird.

Den Anfang bei den Mehrkosten macht bereits die Fernwärme, ab Jänner 2027 ziehen dann auch die Tarife für Müllabfuhr, Wasser, Kanal sowie die öffentlichen Verkehrsmittel nach. Für viele Menschen summieren sich damit Posten, denen man im Alltag kaum ausweichen kann. Laut WIFO-Ökonom Josef Baumgartner sinkt das verfügbare Einkommen, sobald Löhne und Pensionen nicht mit der Teuerung mithalten können. Auch die Abschaffung der kalten Progression fängt diesen Effekt ab 2027 vielfach kaum auf, da die Steuerentlastung geringer ausfällt.

Wiener Tarife klettern spürbar

Ab Jänner 2027 erhöht Wien die Gebühren für die Müllabfuhr um 4,5 Prozent. Dahinter steckt das Wiener Valorisierungsgesetz: Immer zur Jahresmitte prüft die Stadt, ob der Verbraucherpreisindex seit der letzten Anpassung um mindestens drei Prozent gestiegen ist. Da die letzte Erhöhung Anfang 2025 stattfand, wurde diese Marke nun überschritten. Im selben Ausmaß von rund 4,5 Prozent ziehen die Preise für Wasser und Kanal an. Konkret bedeutet das: Ein Kubikmeter Wasser kostet künftig 2,37 statt bisher 2,27 Euro, während die Abwassergebühr von 2,49 auf 2,60 Euro steigt. Bei einem Jahresverbrauch von 100 Kubikmetern macht das unterm Strich rund 21 Euro mehr aus. Autofahrerinnen und Autofahrer bleiben hingegen verschont, denn die Kurzparkgebühren verändern sich 2027 nicht – hier wurde der Schwellenwert laut Stadt nicht erreicht. Insgesamt kalkuliert Wien für 2027 mit Gebühreneinnahmen von 725 Millionen Euro, was ein Plus von rund 30 Millionen Euro gegenüber dem Voranschlag für 2026 bedeutet.

Deutlicher Aufschlag im Burgenland

Auch im Burgenland wird die Müllentsorgung ab dem 1. Jänner 2027 teurer, wie die Verbandsversammlung des Burgenländischen Müllverbands bereits im September beschlossen hat. Für eine 120-Liter-Restmülltonne mit 13 Entleerungen pro Jahr steigt der Tarif von 96,80 auf 116,16 Euro. Bei der 80-Liter-Biotonne mit 26 Entleerungen erhöht sich die Jahresgebühr von 60,39 auf 72,74 Euro. Die Altpapiertonne bleibt weiterhin gratis. Wer beide kostenpflichtigen Tonnen nutzt, zahlt somit künftig 188,90 statt 157,19 Euro im Jahr – ein Anstieg um rund 32 Euro oder knapp 20 Prozent. Nach Angaben des Müllverbands handelt es sich dabei um die erste Anpassung seit 23 Jahren, nachdem eine ursprünglich für 2026 geplante Erhöhung im Vorjahr noch ausgesetzt worden war.

Heizen und Teilbeträge neu

Beim Heizen in Wien schrumpft der Rabatt auf den Arbeitspreis der Wien Energie in der Heizsaison 2026/27 von zuvor 37 auf 30 Prozent. Als Ursache verweist das Unternehmen auf die massiv gestiegenen Gaspreise, da der Österreichische Gaspreisindex bis August 2026 rund 40 Prozent über dem Wert des Vorjahres lag. Weil noch immer rund die Hälfte der Wiener Fernwärme aus Gaskraftwerken gewonnen wird, schlägt diese Entwicklung direkt auf die Tarife durch. Für eine 73 Quadratmeter große Musterwohnung mit 6.000 Kilowattstunden Verbrauch steigen die Gesamtkosten laut Stadt Wien um rund sechs Prozent, was etwa 4,60 Euro pro Monat oder rund 55 Euro pro Jahr ausmacht. Dennoch lässt sich Wien Energie den verbleibenden Rabatt nach eigenen Angaben rund 70 Millionen Euro kosten. Zusätzlich ändert sich der Zahlungsrhythmus: Statt sechs Teilbeträgen alle zwei Monate werden künftig automatisch zehn gleich hohe Monatsraten pro Abrechnungsperiode eingezogen. Die neuen Beträge sind in den Jahresabrechnungen ersichtlich, die seit Mitte Oktober 2026 verschickt werden. Diese Umstellung allein verteuert das Heizen nicht, sondern verteilt die Summe lediglich anders über das Kalenderjahr – wie hoch die einzelne Rate ausfällt, richtet sich nach dem persönlichen Verbrauch und den bisherigen Vorauszahlungen.