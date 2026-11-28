Für die meisten Beschäftigtem in Österreich landet mit dem Novembergehalt das Weihnachtsgeld am Konto. Dank höherer Grenzwerte bleibt 2026 netto mehr übrig als im Vorjahr.

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Für viele Beschäftigte in Österreich landet mit dem Novembergehalt Ende November oder Anfang Dezember wieder das Weihnachtsgeld auf dem Konto. Dank angehobener Grenzwerte bleibt 2026 netto mehr übrig als im Vorjahr, wie das Portal "finanz.at" in einer Übersicht zeigt.

Zwar existiert hierzulande kein allgemeiner gesetzlicher Anspruch auf Sonderzahlungen, laut ÖGB profitieren durch Kollektiv- oder Arbeitsverträge aber rund 98 Prozent der Arbeitnehmer davon. Meist wird ein volles Monatsgehalt ausbezahlt; bei unterjährigem Eintritt gibt es das Geld anteilig, während für Karenzzeiten grundsätzlich kein Anspruch besteht. Fehlt eine vertragliche Regelung, geht man laut Arbeiterkammer leer aus.

Sonderzahlungen werden steuerlich begünstigt

Steuerlich werden die Sonderzahlungen deutlich begünstigt: Vom jährlichen Gesamtfreibetrag von 620 Euro abgesehen – der meist schon beim Urlaubsgeld aufgebraucht wird –, gilt bis 25.000 Euro ein fixer Lohnsteuersatz von nur sechs Prozent, darüber steigen die Sätze auf 27 beziehungsweise 35,75 Prozent.

Komplett lohnsteuerfrei bleiben die Sonderzahlungen, wenn das Jahressechstel (vereinfacht zwei durchschnittliche Monatsgehälter) maximal 2.615 Euro beträgt; diese Freigrenze wurde 2026 durch das Abgabenänderungsgesetz 2025 angehoben und entlastet vor allem Teilzeitkräfte bis rund 1.307 Euro brutto im Monat, wenngleich Sozialversicherungsbeiträge weiter anfallen.

Da beim Weihnachtsgeld mit rund 17 Prozent etwas weniger Sozialversicherung abgezogen wird als beim laufenden Bezug und die Arbeiterkammerumlage entfällt, fällt die Auszahlung bei Angestellten meist höher aus als das normale Monatsnetto.

Tabelle vergleicht Netto-Monatsgehälter mit Netto-Weihnachtsgeld für verschiedene Bruttogehälter 2026. © Grafik mit Hilfe von KI erstellt

Bei 3.500 Euro brutto bringt das Weihnachtsgeld 2.712 Euro netto und damit 251 Euro mehr als das reguläre Gehalt (2.461 Euro); bei 5.000 Euro brutto liegt das Netto-Plus sogar bei 658 Euro (3.874 statt 3.216 Euro). Auch bei 2.500 Euro brutto (1.959 statt 1.904 Euro) und 1.300 Euro brutto (1.110 statt 1.103 Euro) bleibt mehr übrig – lediglich bei 2.000 Euro brutto liegt das Netto-Weihnachtsgeld mit 1.605 Euro knapp unter dem laufenden Bezug von 1.627 Euro.