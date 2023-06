Lehrer schaut Pornos im Unterricht – und alle Schüler sehen es

Ein Lehrer an einer HLW in Niederösterreich schaute im Unterricht Pornos an – und bemerkte nicht, dass sein PC noch mit dem Beamer verbunden war.

In einer Unterrichtsstunde in der HLW in Biedermannsdorf kam es zu einer peinlichen Porno-Panne: Während sich die Schüler "still beschäftigen" und ihre Arbeitsaufträge ausführen sollten, vertrieb sich der Lehrer die Zeit am PC. Er bemerkte allerdings nicht, dass dieser noch mit dem Beamer verbunden war – und so sah die ganze Klasse mit an, wie sich der Pädagoge durch Porno-Bilder klickte.

Als er das Missgeschick bemerkte, war es schon zu spät: Die gesamte Klasse hatte es gesehen, einige Schüler filmten die Show mit. Für den Lehrer setzt es nun Konsequenzen. Laut Direktorin Brigitte Schmid wird sein Dienstverhältnis aufgelöst.