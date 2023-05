Lehrerin (42) hatte Affäre mit Schüler: Festnahme!

Eine 42-jährige Lehrerin soll eine monatelange Affäre mit einem ihrer Schüler gehabt haben. Nun wurde sie festgenommen.

Eine ehemalige Mittelschullehrerin aus Delaware wurde am Montag verhaftet, weil sie nach Angaben der Polizei eine zweimonatige "sexuelle Beziehung" zu einem ihrer Schüler gehabt haben soll. Die Delaware State Police verhaftete Reed Messer, 42, aus Greenville, South Carolina, wegen mehrfacher Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs eines Kindes durch eine Vertrauensperson.

Lehrerin festgenommen

Die Polizei teilte mit, dass Messer in der Strafvollzugsbehörde von South Carolina festgehalten wurde, bis sie am Montag nach Delaware ausgeliefert wurde. Messer wird des sexuellen Missbrauchs eines Kindes durch eine Vertrauensperson in zwei Fällen und der Vergewaltigung dritten und vierten Grades in jeweils 10 Fällen angeklagt, die alle als Verbrechen gelten.

Sie wurde vor dem Friedensrichter angeklagt und mit einer Kaution von 310.000 Dollar in der Delores J. Baylor Women's Correctional Institution festgehalten.