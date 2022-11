Historisch: Taylor Swift mit zehn Songs in den Top Ten der Charts

Taylor Swift hat die Billboard Hot 100 naheuz für sich alleine beansprucht und Geschichte geschrieben, indem sie 10 Songs ihres neuesten Albums "Midnights" auf jedem der Top-10-Plätze der Charts platziert hat. Die Sängerin ist die erste Künstlerin, der dieses Kunststück in der 64-jährigen Geschichte der Billboard Hot 100 gelungen ist.

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA