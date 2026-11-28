In Österreich kracht es rund um die geplante Gesundheitsreform: Das Gesundheitsministerium widerspricht der Kampagne der Ärztekammer scharf und stellt klar, dass keine Spitäler schließen sollen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In der Debatte rund um die Gesundheitsreform in Österreich prallen derzeit zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Während die Ärztekammer vor negativen Folgen für Patientinnen und Patienten sowie für Ärztinnen und Ärzte warnt, weist das Gesundheitsministerium die Vorwürfe aus dem aktuellen Inserat als unwahr zurück. Grundsätzlich hält das Ministerium fest, dass es legitim ist, wenn die Ärztekammer ihre Interessen vertritt und kritisch diskutiert, doch die dargestellten Behauptungen entsprächen nicht den Vorhaben der Reformpartnerschaft.

Keine Pläne für Schließungen

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es unmissverständlich, dass keine Spitalsschließungen geplant sind. Alle Spitäler sollen auch in Zukunft Teil der Gesundheitsversorgung bleiben, und auch eine Reduktion der ärztlichen Versorgung stehe nicht zur Diskussion. Stattdessen wolle man in der Reformpartnerschaft die öffentliche Gesundheitsversorgung ausbauen, den Zugang zur Kassenmedizin verbessern, Wartezeiten verkürzen und die Spitäler entlasten.

Kritik und Warnungen der Ärztekammer

Auf Facebook erklärte die Österreichische Ärztekammer: "Österreichische Ärztekammer zur Gesundheitsreform: Ministerin gefährdet Versorgung. Erste kursierende Entwürfe zur geplanten Reform zeigen bedrohliche Vorhaben zulasten der Patientinnen und Patienten sowie der gesamten Versorgungslandschaft. Daher startet die Ärzteschaft umfassende Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen, um die Bevölkerung über das Ausmaß der Bedrohung zu warnen."

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Im Inserat der Ärztekammer heißt es zudem: "Versorgung bedroht - Patienten in Not! Die Gesundheitsministerin plant:

Verschlechterung der Gesundheitsversorgung

Spitalsschließungen

noch weniger Kassenärzte

Reduktion der Wahlärzte

Nur den Patientinnen und Patienten verpflichtet. Ihre Ärztinnen und Ärzte"

Das Plakat zur Ärztekammer-Kampagne "Versorgung bedroht - Patienten in Not!" © ÖAK

Ärztekammer ortet "Etikettenschwindel"

Auf ihrer Homepage kritisiert die Ärztekammer außerdem, von den Beratungen bisher komplett ausgeschlossen worden zu sein. Aus durchgesickerten Punkten schließt sie auf einen geplanten "Etikettenschwindel" sowie auf massive Einschränkungen der Arbeitsweise und Erwerbsfreiheit niedergelassener Ärztinnen und Ärzte im Kassen- und Wahlarztbereich.

Genannt werden unter anderem Preisdeckelungen und Verpflichtungen zur Teilnahme am öffentlichen Gesundheitssystem im Wahlarztbereich, eine weitere Reglementierung von Kassenverträgen sowie die Einführung staatlich betriebener "Allgemeiner Gesundheitskliniken" ohne Gesamtvertrag und ohne frei beruflich tätige Ärztinnen und Ärzte. Die Ärztekammer ruft die Bevölkerung zur Unterstützung auf, um vor drohenden Verschlechterungen zu warnen.

Sachliche Debatte und Gespräche

Das Gesundheitsministerium betont in einer Aussendung, dass die öffentliche Debatte gerade bei der Gesundheitsversorgung sachlich und faktenbasiert geführt werden sollte. Man setze weiterhin auf einen konstruktiven Dialog mit der Ärztekammer; Gespräche zwischen der Gesundheitsministerin und führenden Ärztekammerfunktionären sind für nächste Woche vereinbart.

Damit stehen sich zum Start der Gespräche zunächst weiterhin die Dementis des Ministeriums und die Warnungen der Ärztekammer gegenüber.