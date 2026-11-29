In Österreich zeigt sich das Wetter weiter von seiner winterlichen Seite: Neben dichtem Hochnebel und strengem Frost bis minus 10 Grad mischen in einigen Landesteilen auch immer wieder Schneeflocken mit.

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Heute hält sich im Flachland verbreitet Hochnebel, während es im Wiener Becken, im Burgenland und in der südlichen Steiermark leicht schneit. Laut "ORF"-Wetterprognose bleibt es von Unterkärnten bis ins Mittelburgenland meist trüb, sonst lockert es auf, und im Bergland sowie im Mühlviertel scheint schon ab Sonnenaufgang die Sonne, ehe von Vorarlberg bis Salzburg Wolken aufziehen. Von Eisenstadt bis Linz weht ein kalter Ostwind.

Laut "GeoSphere Austria" liegen die Tageshöchsttemperaturen bei minus 4 bis plus 6 Grad, wobei es im Westen Österreichs am wärmsten ist.

In der Nacht auf Montag kann es in Vorarlberg nach Mitternacht leicht regnen. Die Schneefallgrenze steigt auf 1.000m. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 8 bis 0 Grad.

Eisiger Südostwind im östlichen Flachland

Am Montag überwiegen von Vorarlberg bis Oberösterreich und Kärnten die Wolken mit kaum Sonne, bis Mittag fällt in Vorarlberg und im Tiroler Oberland etwas Regen oder Schnee bei einer Schneefallgrenze zwischen 700 und 1.300 Metern. In Niederösterreich, Wien, dem Burgenland und der Steiermark wechseln sich Nebel, hohe Wolken und etwas Sonne ab, im östlichen Flachland weht ein eisiger, mäßiger Südostwind bei Höchstwerten von minus 4 Grad im Waldviertel bis plus 5 Grad im Rheintal.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 8 bis 0 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei minus 4 bis plus 6 Grad. Wieder wird es im Westen Österreichs am wärmsten sein.

Strenger Frost um minus 10 Grad

Dienstag und Mittwoch bringen viel Sonne, nur stellenweise halten sich zäher Nebel oder Hochnebel, während es in der Früh verbreitet strengen Frost um minus 10 Grad gibt (laut dem Wetterportal "Tauernwetter" sind Dienstagfrüh lokal sogar minus 14 Grad möglich) und tagsüber meist minus 6 bis plus 2 Grad (im Bergland in sonnigen Lagen bis plus 6 bzw. plus 8 Grad) herrschen.

Schnee und Eisregen

Am Donnerstag folgen nach kalter Früh mit lebhaftem Westwind meist 0 bis 7 Grad, bevor von Westen her Wolken aufziehen und von Vorarlberg bis zum Wienerwald Regen, Schnee und stellenweise gefrierender Regen einsetzen.