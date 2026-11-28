In Oberösterreich
Mit 83 km/h und 1,92 Promille: Bub (5) sitzt ungesichert im Auto
Bei einer Geschwindigkeitsmessung in Pichl bei Roßleithen im Bezirk Kirchdorf wurde die Polizei auf den Wagen aufmerksam. Statt der erlaubten 50 km/h war der 45-jährige Lenker mit 83 km/h unterwegs. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Auto wenig später anhalten.
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Alkotest ergab 1,92 Promille
Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkotest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte 1,92 Promille Alkohol im Blut.
Fünfjähriger Sohn nicht richtig gesichert
Besonders brisant: Auf dem Rücksitz saß der fünfjährige Sohn des Lenkers. Das Kind war laut Polizei nicht ordnungsgemäß gesichert. Auf den 45-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.
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