Ein betrunkener Autofahrer raste mit seinem fünfjährigen Sohn an Bord durch Oberösterreich. Der 45-Jährige war deutlich zu schnell unterwegs – und hatte sein Kind auch noch nicht richtig gesichert.

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Bei einer Geschwindigkeitsmessung in Pichl bei Roßleithen im Bezirk Kirchdorf wurde die Polizei auf den Wagen aufmerksam. Statt der erlaubten 50 km/h war der 45-jährige Lenker mit 83 km/h unterwegs. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Auto wenig später anhalten.

Alkotest ergab 1,92 Promille

Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkotest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte 1,92 Promille Alkohol im Blut.

Fünfjähriger Sohn nicht richtig gesichert

Besonders brisant: Auf dem Rücksitz saß der fünfjährige Sohn des Lenkers. Das Kind war laut Polizei nicht ordnungsgemäß gesichert. Auf den 45-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.