Rumer Willis teilt ein neues Foto mit ihrem Vater Bruce Willis. Die Aufnahme kommt nur wenige Tage, nachdem ihre Schwester Tallulah ein ähnliches Bild zunächst veröffentlicht und dann wieder gelöscht hatte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf Instagram zeigt Rumer ihren Vater ganz nah. Sie hält sein Gesicht mit einer Hand, beide schauen sich liebevoll an. Dazu schreibt die 38-Jährige nur ein Wort: "Dankbar".

Auch weitere Familienfotos teilte sie mit ihren Fans. Darauf sind unter anderem Rumers Tochter Louetta, ihre Schwestern Scout und Tallulah sowie Mutter Demi Moore zu sehen.

Schwester löschte ihr Foto wieder

Erst vor wenigen Tagen hatte Tallulah Willis ebenfalls einen sehr persönlichen Moment mit ihrem Vater veröffentlicht. Die Aufnahme zeigte die beiden beim gemeinsamen Anschauen eines Videos von Frankie Valli.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Doch wenig später nahm Tallulah das Foto wieder zurück. Sie erklärte, sie sei zunächst von der "Süße des Moments" begeistert gewesen und habe nicht darüber nachgedacht, ob die Aufnahme zu intim für die Öffentlichkeit sein könnte.

Im Nachhinein habe sie das anders gesehen. Sie wolle künftig besser darauf achten. Gleichzeitig betonte sie ihre Liebe zu ihrem Vater: Er sei nach wie vor ihr "absoluter Held".

Bruce Willis kämpft gegen Demenz

Die Familie machte 2022 zunächst Willis’ Aphasie-Erkrankung öffentlich. Im Februar 2023 folgte die Diagnose frontotemporale Demenz (FTD). Seitdem begleitet die Familie den Schauspieler durch seine Erkrankung.

Bruce Willis hat mit Ex-Frau Demi Moore drei Töchter: Rumer, Scout und Tallulah. Mit Ehefrau Emma Heming Willis hat er zwei weitere Töchter, Mabel und Evelyn.