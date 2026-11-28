Ex-Spice Girl Geri Horner hat sich gemeinsam mit Ehemann Christian Horner ein neues Zuhause im Wert von 55 Millionen Euro gekauft.

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Geri Horner hat sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Horner ein geschichtsträchtiges Schloss in England gesichert. Nach monatelangem Bieterkrimi zieht die ehemalige Spice-Girls-Sängerin in das prunkvolle Edgcote House in Northamptonshire.

Das neue Anwesen gilt als eines der herausragendsten georgianischen Baudenkmäler Großbritanniens. Für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude blätterte das Paar umgerechnet rund 55 Millionen Euro (46 Millionen Pfund) hin. Christian Horner wurde im Juli 2025 nach 20 Jahren an der Spitze des Teams von Red Bull entlassen. Mehreren Berichten zufolge soll er bei der Ablöse unglaubliche 80 Millionen Pfund kassiert haben, das nötige "Kleingeld" für das Luxus-Anwesen dürfte auf jeden Fall vorhanden gewesen sein.

Anwesen mit historischem Hintergrund

Das historische Anwesen blickt auf eine beeindruckende Historie zurück. Im 16. Jahrhundert stand das Edgcote-Areal im Besitz von Thomas Cromwell. Später wurde es Anna von Kleve als Teil der Scheidungsvereinbarung mit König Heinrich VIII. überlassen. Fans von legendären Serien und Filmen kennen das Anwesen aus der BBC-Verfilmung von Jane Austens Roman "Stolz und Vorurteil" aus dem Jahr 1995 mit Colin Firth, in der es als Kulisse für Netherfield Park diente.

Der Serien-Klassiker Stolz & Vorurteil (1995) spielte im Edgecote House. © Hersteller

Die Begeisterung über den Zuschlag ist bei Geri Horner enorm. Nach der Schlüsselübergabe vor wenigen Tagen läuft die Dekoration für die Festtage bereits auf Hochtouren. Die Sängerin, die nun am liebsten standesgemäß "Geraldine" genannt werden möchte, erfüllt sich mit dem Schloss ihren Lebenstraum, eine Schlossherrin sein zu können.

31 Gebäude und römische Ruinen

Der Größenunterschied zum bisherigen Wohnsitz des Paares ist gewaltig. Zuvor residierten die Horners im rund elf Millionen Euro teuren Pfarrhaus Glebe House im Nachbarort Marston St Lawrence. Obwohl dieses Anwesen über Hallen- und Freibad, Zucht-Bauernhof samt Zwergeseln und Ziegen, Orangerie und Personalunterkünfte verfügte, reichte der Raum den scheinbaren Ansprüchen nicht mehr.

Das vierstöckige Edgcote House erstreckt sich über fast 2.400 Quadratmeter Wohnfläche. Sechs prunkvolle Empfangsräume, acht Schlafzimmer, fünf Bäder und zwölf Zimmer allein im Dachgeschoss bieten Raum im Überfluss.

13 Häuser auf Anwesen

Zu den Gesellschaftsräumen zählen ein Salon, ein formeller Speisesaal, ein Billardzimmer und eine monumentale Eingangshalle. Im weitläufigen Untergeschoss befinden sich historische Diensträume wie ein alter Gerichtssaal für lokale Streitigkeiten, ein Dokumentenarchiv, ein Weinkeller sowie Gewölbe und Personalräume. Auf dem rund 688 Hektar großen Areal verteilen sich insgesamt 31 Wohneinheiten, darunter 13 Häuser und Cottages wie das Old Rectory und das Mill House.

Das prunkvolle Anwesen rund um das Edgcote House. © Getty Images

Der Außenbereich wurde einst vom berühmten Landschaftsarchitekten Capability Brown gestaltet und verfügt neben einem Bootsteich und einer Orangerie sogar über die Überreste einer antiken römischen Villa. Zudem bietet der Hof reichlich Stellplatz für die Sportwagensammlung des ehemaligen Bullen-Teamchefs, zu der ein Aston Martin DB11 sowie ein McLaren 720S zählen.

Neuanfang nach Skandalen

Für Geri, Christian und die Kinder Bluebell, Olivia und Monty markiert der Einzug auch einen klaren Schnitt. Die vergangenen Jahre waren von den Vorwürfen gegen Christian Horner rund um eine Affäre mit einer damaligen Mitarbeiterin geprägt. Obwohl der 53-Jährige in zwei internen Prüfungen entlastet wurde, hinterließ der Wirbel auch hinter den Kulissen tiefe Spuren.

Neustart für Geri & Christian Horner. © Formula 1 via Getty Images

Hinzu kam die Trauer um Christians Ex-Frau Beverley, die an den Folgen einer Krebserkrankung verstarb und in unmittelbarer Nähe des alten Hauses begraben liegt. Tochter Olivia lebt seither dauerhaft im Haushalt der Horners. Im alten Heim sorgten zudem langwierige Behörden- und Nachbarschaftskonflikte um geplante Stallanbauten für Ärger. Auf Edgcote House gehört dieses Thema der Vergangenheit an – Nachbarn gibt es auf den riesigen Ländereien schlicht keine.

Der Plan für die nächsten zwei Jahre steht bereits fest: Über ihre gemeinsame Firma Ombi wollen die Horners ihr Engagement im Pferderennsport massiv ausbauen. Edgcote verfügt über eine eigene, 2018 modernisierte Pferderennbahn sowie weitläufige Stallungen aus dem 18. Jahrhundert. Aus dem Umfeld heißt es jedoch, dass die Personalsuche und Mitarbeiterbindung auf dem gigantischen Landsitz eine echte Herausforderung für das Ehepaar werden dürfte.