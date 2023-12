Pfuscher zündete aus Rache Garage an

Weil er nicht bezahlt worden war, wurde ein in Österreich lebender Kosovare (33) zum Feuerteufel. Er sitzt mittlerweile in U-Haft.

Stmk. Es war wenige Tage vor Weihnachten spät am Abend, als die Fassade einer Garage und ein in der Nähe befindlicher Bauholzstoß bei einem Haus in St. Peter am Otterbach in Brand gerieten. Die Bewohner (57 und 53) bemerkten das um sich greifende Feuer zum Glück rasch und konnten selbstständig und unbeschadet ins Free flüchten. Rund 40 Einsatzkräfte von vier umliegenden Feuerwehren sorgten in der Folge für die Löscharbeiten. Die Brandursache war vorerst unklar.

© BFV Bad Radkersburg ×

Kriminalisten des Bezirkes Südoststeiermark nahmen daraufhin die Ermittlungen auf. Die Erhebungen vor Ort sowie die Aussagen der Opfer führten in der Folge zu einem schon seit vielen Jahren in Österreich wohnenden Kosovaren. Der hatte in den Wochen davor Arbeiten am Haus und der Garage des Paares durchgeführt.

Kriminalisten nahmen jetzt den mutmaßlichen Pfuscher und Täter über Anordnung der Staatanwaltschaft Graz fest. Der 33-Jährige zeigte sich geständig. Als Motiv gab er an, dass die von ihm geleisteten Arbeiten nicht bezahlt worden wären. Daher habe er sich habe er sich zur entschlossen. Das verwendete Benzin habe er sich zuvor an einer Tankstelle gekauft.

Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.