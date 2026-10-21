Christian Horner verrät brisanten Hamilton-Hammer

Ex-Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat ausführlich über einen Wechsel-Hammer rund um Lewis Hamilton gesprochen.

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Seit etwas mehr als einem Jahr ist Christian Horner den Posten als Teamchef bei Red Bull Racing los. Der österreichische Rennstall zog nach einem durchwachsenen Start und dem internen Machtkampf die Reißleine und trennte sich damals nach 20 Jahren vom britischen Mastermind hinter dem Formel-1-Erfolg.

Seitdem wird der mittlerweile 52-jährige Brite immer wieder mit Spitzenposten, wie Aston Martin, Alpine oder Ferrari, in Verbindung gebracht. Doch derzeit genießt er nach der XXL-Abfertigung weiterhin die Auszeit. Dennoch sorgte er zuletzt mit einigen Interviews für Wirbel.

Vor allem die Causa Ferrari sorgt derzeit für Aufregung im Fahrerlager. Doch hinter vorgehaltener Hand wird immer wieder diskutiert, ob die Zusammenarbeit mit Superstar Lewis Hamilton funktionieren könnte. Doch ausgerechnet diese Paarung hätte es beinahe viel früher geben können.

Hamilton wechselte beinahe zu Red Bull

Wie Horner in seinem Buch "Drive" verraten hatte, wäre Hamilton nach dem McLaren-Aus 2013 beinahe zu Red Bull gewechselt. Nun ging er im "Sky Sports"-Podcast ins Detail. Horner: "Wir hatten ein absolut dominantes Auto, und er wurde damals von Simon Fuller gemanagt, der auch meine Frau und die Spice Girls betreute."

Beinahe wäre Lewis Hamilton bei Red Bull gelandet. © Getty Images

Es stand damals der größte Deal der Formel-1-Geschichte im Raum. Doch am Ende entschieden sich die Bullen dagegen. Dem Vernehmen nach dürfte man sich aufgrund der hohen Gehaltsvorstellung von Hamilton gegen eine Verpflichtung entschieden haben.

"Keine Begeisterung" bei Bullen

"Innerhalb des Teams gab es keine Begeisterung dafür. Wir hatten mit Seb einen erfolgreichen Fahrer", nannte Horner einen weiteren Grund, der gegen den Deal gesprochen hatte. Doch was dann kam, hätten wohl nur die wenigsten erwartet.

Nach dem Horner-Tipp sorgte Hamilton bei Red Bull für Kopfzerbrechen. © Sutton Images

Mercedes übernahm das Sensations-Team BrawnGP mit Toto Wolff und Niki Lauda. "Als Niki bei Mercedes auftauchte, hatte ich das Gefühl, ihm den Tipp zu geben", gestand Horner, dass die Erfolgsgeschichte auch auf sein Anraten hin geschah. Lauda konnte den Briten von einem Wechsel überzeugen, und daraus entstand die größte und langjährige Rivalität mit den Bullen, die Hamilton beinahe in den eigenen Reihen gehabt hätten.