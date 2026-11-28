Der Countdown läuft: Bill und Tom Kaulitz stehen vor ihrem großen "Wetten, dass..?"-Debüt. Jetzt hat das ZDF erste Details zu den ungewöhnlichen Wettideen verraten. Von Hai-Zähnen über Bagger bis zu einer spektakulären Außenwette auf dem Wasser ist einiges dabei.

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Am Samstag, dem 5. Dezember, übernehmen die Tokio-Hotel-Zwillinge erstmals die Moderation des Show-Klassikers. Um 20.15 Uhr geht die Livesendung aus Halle an der Saale über die Bühne. Die ersten angekündigten Wetten versprechen dabei einiges an Kuriositäten.

Kandidat Max Baum beschäftigt sich mit den Zähnen von Haien. Carolina Reichert bekommt es mit einer ganzen Menge "Fellfreunden" zu tun und muss anschließend genau hinsehen. Marcel Hirter setzt auf schweres Gerät: Er will mit einem Bagger eine "ruhige Kugel" schieben. Der traditionelle Bagger darf bei der Neuauflage also nicht fehlen.

Spektakuläre Außenwette in der Schweiz

Besonders spannend dürfte die Außenwette werden. Diese findet im schweizerischen Oberkirch auf dem Wasser statt. Sarah Spalinger, Robert von Roll und ihr Team treten dabei mit einer Aufgabe an, die laut ZDF so lange dauert, "bis die Korken fliegen". Was genau dahintersteckt, hält der Sender noch geheim.

Komikerin Hazel Brugger begleitet das Geschehen direkt vor Ort. Parshad Esmaeili liefert über die sozialen Medien zusätzliche Einblicke und nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen.

Auch im Studio warten weitere Herausforderungen: Oskar Weidmann tritt mit seinem Vorderrad und moderner Technik gegen die Uhr an. Die Brüder Paul, Fritz und Anton Ihle müssen ihr musikalisches Taktgefühl unter Beweis stellen.

Diese Promis sitzen auf der berühmten Couch

Auch die Gästeliste kann sich sehen lassen. Als Wettpaten nehmen Nina Chuba, Teddy Teclebrhan, Leichtathlet Leo Neugebauer, Schauspieler Heino Ferch und Lili Epply auf der berühmten Couch Platz.

Für internationalen Star-Glamour sorgen Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart. Musikalisch wird es mit Herbert Grönemeyer, der einen neuen Song präsentiert. Jamie Miller tritt mit seinem Nummer-eins-Hit "Babydoll" auf.

Für internationalen Star-Glamour sorgen Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart. © Getty Images for Netflix

Bereits vor der eigentlichen Show gibt es eine Countdown-Sendung. Janin Ullmann, Marvin Fischer und Lutz van der Horst liefern darin Eindrücke aus dem Studio und von hinter den Kulissen.

Großer Auftritt für die Tokio-Hotel-Zwillinge

Für Bill und Tom Kaulitz ist die Moderation ein besonderer Schritt. Erstmals führen die beiden gemeinsam durch die traditionsreiche Samstagabendshow. Ganz ohne Absagen verliefen die Vorbereitungen allerdings nicht: Michelle Hunziker lehnte eine Anfrage der neuen Gastgeber ab. Auch weitere Prominente sollen einen Auftritt ausgeschlagen haben.

Nun steht die Gästeliste fest – und die erste Ausgabe mit den Kaulitz-Brüdern kann kommen. Ob die beiden dem Show-Klassiker einen neuen Schwung verleihen, zeigt sich am 5. Dezember.