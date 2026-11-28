Winter-Einbruch
Speed-Auftakt der Herren in Copper Mountain abgesagt
Nichts wurde aus dem Speed-Auftakt der Herren. Zu viel Neuschnee und starker Wind verhindern den Super-G in Copper Mountain. Damit soll am Sonntag mit dem Herren-RTL ein weiteres Technik-Rennen wie geplant stattfinden.
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Die Verantwortlichen versuchten alles um das Rennen zu retten. Nach dem plötzlichen Wintereinbruch waren mehrere Rutscher im Einsatz, um den Neuschnee aus der Piste zu bekommen. Allerdings konnte man zeitgleich keine großen Pistengeräte einsetzen, weil das die Strecke für den morgigen Riesentorlauf beeinträchtigt hätte.
Genau das wurde zum Problem, die Verantwortlichen hätten die Strecke zwar rechtzeitig frei bekommen, allerdings nicht mehr die Zeit gehabt die Unmengen an Schnee aus den Sturzräumen abseits der Piste zu befreien. Folglich war die Absage die einzige Möglichkeit.
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