Super-Adler Stefan Embacher hat in Ruka seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der ÖSV-Star setzt sich bei schweren Windverhältnissen vor dem Schweizer Sandro Hauswirth und dem Norweger Marius Lindvik durch.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie Lisa Fettner in Hinzenbach bei den Frauen hat Stephan Embacher am Samstag seinen insgesamt und heuer dritten Einzelsieg im Skisprung-Weltcup gefeiert. Der Tiroler gewann die erste von zwei Männer-Konkurrenzen in Ruka in Finnland als Halbzeitführender 6,9 Punkte vor dem Schweizer Sandro Hauswirth. Embacher hatte auch beim Saison-Auftakt in Lillehammer gewonnen und war am Tag danach Fünfter. Nach dem nunmehrigen Erfolg ist der 20-Jährige nun alleiniger Weltcupleader.

Auf der nach Willingen zweitgrößten Großschanze im Weltcup erarbeitete sich Embacher im ersten Durchgang mit einem 145-m-Sprung 3,4 Zähler Vorsprung auf seinen zweitplatzierten Landsmann Maximilian Ortner. Shootingstar Raffael Zimmermann und Jan Hörl als Sechster und Siebenter bzw. mit Abstrichen Daniel Tschofenig als Zehnter waren in Schlagdistanz, auch Clemens Aigner (12.) und der nach einem Heim-Abstecher zur Normalschanze in Ramsau später angereiste Stefan Kraft (18.) schafften es souverän in den zweiten Durchgang.

Im Finaldurchgang verhinderte einzig Embacher den ersten Sieg von Hauswirth. Dieser war von Rang fünf zu seinem klar besten Weltcup-Ergebnis vorgestoßen. Der Norweger Marius Lindvik wurde 9,8 Zähler zurück Dritter. Dahinter verpasste Ortner das Podest um 4,2 Punkte und landete direkt vor Aigner. Der Tiroler arbeitete sich vom zwölften Zwischenrang zu seinem besten Weltcup-Ergebnis, das davor beste Abschneiden des 33-Jährigen war ein sechster Platz beim Dreikönigsspringen 2024 in Bischofshofen gewesen. Zimmermann wurde Achter, Tschofenig Neunter, Hörl 13. und Kraft 16.