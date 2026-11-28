Der Salzburger Stefan Rettenegger hat am Samstag seinen ersten Weltcupsieg in der Nordischen Kombination gefeiert.

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Der 24-Jährige gewann im Gundersen-Bewerb der Männer von Ruka in Finnland nach überlegenem Sprungsieg und 10-km-Langlauf 54,3 Sekunden vor dem Norweger Jens Luraas Oftebro und 1:03,5 Minuten vor dem Deutschen David Mach. Für Rettenegger ist es das Ende einer langen Wartezeit auf den Premierenerfolg, je sieben Mal war er schon Weltcup-Zweiter und -Dritter gewesen.

Schon am Vortag beim Saisonauftakt war Rettenegger im Kompakt-Bewerb als Fünfter bester Österreicher gewesen. Tags darauf brachte er seine im Vergleich zum vergangenen Winter verbesserte Sprungform aber so richtig gut auf den Bakken. Allein auf seinen in der Loipe nicht so starken zweitplatzierten Bruder Thomas Rettenegger hatte der 24-Jährige zur Halbzeit 34 Sekunden Vorsprung, auf alle besseren Langläufer war es mehr als eine Minute. Der Jüngere der Rettenegger-Geschwister verwaltete seinen Vorsprung gut und landete einen ungefährdeten Erfolg.

Die Verfolgergruppe legte aber ob des großen Rückstands schon bald nicht alles daran, den Spitzenreiter einzuholen, sondern positionierte sich eher für den Kampf um die weiteren Podestplätze. Sie standen aber im Schatten Retteneggers, der nun nicht mehr der Athlet seiner Sportart mit den meisten Podesträngen ohne Weltcupsieg ist. Er ist der 13. Österreicher mit zumindest einem Kombi-Weltcupsieg. Sein Bruder wurde letztlich Sechster (+1:10,7 Min.), Johannes Lamparter Achter (+1:32,2), Andreas Gfrerer 13. (+2:00,7) und Martin Fritz 14. (+2:06,6).