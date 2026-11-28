Nächster rot-weiß-roter Erfolg für die Skispringer. Lisa Fettner gewinnt das Heimspringen in Hinzenbach.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Skispringerin Lisa Fettner hat am Samstag einen nordischen Doppelschlag Salzburger Sportler komplettiert. Wenige Minuten nach dem Debütsieg von Stefan Rettenegger in der Nordischen Kombination in Ruka gewann die 25-Jährige beim Heim-Weltcup in Hinzenbach von der Normalschanze. Fettner siegte 0,7 Punkte vor der slowenischen Halbzeitleaderin Nika Prevc und 7,6 Zähler vor der Norwegerin Anna Odine Ström. Es ist Fettners dritter Einzel-Weltcupsieg, der zweite in Hinzenbach.

Auch ihre ersten beiden Erfolge hatte sie heuer gelandet, allerdings in der vergangenen Saison in Zao in Japan im Jänner sowie am 1. März ebenso in Hinzenbach und noch als Lisa Eder. Nach der Heirat mit Ex-Springer Manuel Fettner vollzog sie einen Rücktritt vom Rücktritt und schlug als Ehefrau nun erstmals zu, nachdem es in der vergangenen Woche beim Saisonauftakt in Lillehammer auf der Großschanze nur zu den Rängen 23 und 11 gereicht hatte. Zweit- und drittbeste Österreicherin wurden Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele als 29. und 30.

Die Qualifikation für den Bewerb verpasst hat bei ihrem Comeback Eva Pinkelnig. "Es ist megacool, wieder da zu sein", resümierte die lange verletzt gewesene Vorarlbergerin im ORF. "Die Leistung darf natürlich noch wachsen. Im Wettkampf sind es Prozesse, die noch optimiert gehören. Dass beim ersten Mal noch nicht alles rund läuft, ist auch normal. Das Resultat ist egal, der Sprung ist es nicht. Da gilt es, noch was zu verbessern." Körperlich sei "alles wunderbar".