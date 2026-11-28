Zum Auftakt des Weltcups der Kunstbahnrodler in Winterberg hat es am Samstag zwei österreichische Siege gegeben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nico Gleirscher gewann den Einsitzerbewerb der Männer mit zweimal Laufbestzeit. Seine Teamkolleginnen Selina Egle und Lara Kipp waren im Doppelsitzer der Frauen eine Klasse für sich, auch die Gesamtweltcupsiegerinnen waren gleich zweimal am schnellsten im Winterberger Eiskanal. Thomas Steu/Wolfgang Kindl verpassten das Männer-Podium als Vierte knapp.

Der Tiroler Gleirscher distanzierte im ersten Saisonrennen die deutschen Lokalmatadore Felix Loch (+0,126 Sek.) und Max Langenhan (+0,246) auf die Plätze zwei und drei und feierte seinen sechsten Weltcupsieg. Sein Bruder David Gleirscher landete mit einem Rückstand von 0,446 Sekunden auf Rang vier, Kindl wurde Achter, Noah Kallan Zehnter. Im Doppel verpasste Kindl mit Steu das Podium nur um vier Hundertstelsekunden, auf den siegreichen Schlitten der Letten Martins Bots/Roberts Plume fehlten 0,110 Sekunden. Juri Gatt/Riccardo Schöpf kamen auf Rang acht, unmittelbar vor Yannick Müller/Armin Frauscher.

In einer eigenen Liga unterwegs waren Egle/Kipp. Das rot-weiß-rote Duo distanzierte die Deutschen Elisa-Marie Storch/Pauline Patz gleich um 0,361 Sekunden. Die zweite österreichische Paarung Lina Riedl/Anna Lerch wurde Siebente. Am Sonntag findet noch der Einzelbewerb der Frauen sowie die Teamstaffel statt.