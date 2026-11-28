Der Schweizer Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt steht vor den Weltcup-Rennen in Copper Mountain vor einer doppelten Zerreißprobe. Neben einer durch Verletzungen und Pistensperren empfindlich gestörten Vorbereitung hadert er vor allem mit seinem Gewicht.

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Beim Speed-Auftakt in Copper Mountain am Samstag (ab 19.45 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) zählt der Schweizer Dominator Marco Odermatt wieder zu den heißesten Eisen auf der Piste. Neben der erschwerten Vorbereitung der Eidgenossen macht dem 29-jährigen Eidgenossen allerdings sein Gewicht schwer zu schaffen.

Dabei hat er eigentlich durchwegs gute Erinnerungen an Nordamerika. In Beaver Creek konnte er vor acht Jahren sein erstes Weltcup-Rennen gewinnen. Mittlerweile hält er vor seinem 201. Weltcupstart bei 54 Siegen und unglaublichen fünf großen Kristallkugeln. Einzig an den Start in Copper Mountain im Vorjahr hat der Schweizer zwiespältige Erinnerungen. Gesundheitlich angeschlagen triumphierte er zwar im Super-G, im darauffolgenden RTL, den ÖSV-Star Stefan Brennsteiner gewinnen konnte, schied er allerdings schon früh aus.

Auch heuer gab es im Vorfeld jede Menge Wirbel. Die Eidgenossen haderten mit den Streckenbedingungen, da die Piste bereits gesperrt war. Der ÖSV hingegen durfte weiter wichtige Kilometer auf der Speed-Strecke sammeln, da man eine Kooperation mit den USA hat, die davon hingegen in Sölden profitiert hatte.

Verletzung warf Odermatt zurück

Wegen einer Ende August erlittenen Muskelverletzung verpasste der amtierende Super-G-Weltmeister obendrein wichtige Einheiten im Trainingslager. Das ist allerdings noch nicht alles. Odermatt plagt auch die ideale Vorbereitung. Ihm zufolge kann er sein Idealgewicht nicht erreichen, da er im Kampf um den sechsten Sieg im Gesamtweltcup mittlerweile zahlreiche Konkurrenten hat.

In den Speed-Disziplinen sind auf den Gleitpassagen der Abfahrt und des Super-G Kilos entscheidend, um gegen Schwergewichte wie Franjo von Allmen (100 kg) oder Dominik Paris (105 kg) zu bestehen. Im Riesentorlauf hingegen kann jedes Kilo im Duell mit Brasilien-Star Lucas Pinheiro Braathen (80 Kilo) ein Nachteil sein. Durch zusätzliches Gewicht fehlt auf den technisch anspruchsvollen Kursen die Wendigkeit.

Gewicht zugelegt

Seit dem Saisonauftakt in Sölden hat Odermatt rund zwei Kilo zugelegt und wiegt derzeit 92 Kilo. Zu seinen absoluten Glanzzeiten brachte er lediglich 86 Kilo auf die Waage. Auch mit Blick auf die bevorstehende Heim-WM in Crans-Montana gewinnt dieser Faktor an Brisanz. Bei der Generalprobe im Jänner hatten mit von Allmen und Paris gleich zwei Kraftpakete die Nase klar vorne.

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Der Schweizer Technik-Trainer Matteo Joris bringt das Dilemma gegenüber der Zeitung Blick auf den Punkt. Zwar traue er ihm auch mit über 90 Kilo Siege auf Hängen wie Beaver Creek zu, bei den Klassikern in Alta Badia oder Val-d’Isère werde es mit diesem Gewicht jedoch sehr schwer. RTL-Co-Trainer Enzo Valsecchi sieht die Lage allerdings entspannter. Das Zusatzgewicht sei im Fall von Odermatt kein Fett, sondern "reine Muskelmasse", wodurch die benötigte Explosivität nicht verloren gehen sollte.