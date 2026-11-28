Der Speed-Auftakt der Herren mit dem Super-G in Copper Mountain wackelt aufgrund des plötzlichen Winter-Einbruchs.

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Schnee-Alarm in Copper Mountain. Wo ab 19.45 Uhr (im oe24-LIVE-TICKER) das erste Speed-Rennen der Saison steigen soll, sorgt der plötzliche Wintereinbruch für eine mögliche Renn-Absage. Derzeit wollen die Verantwortlichen noch an dem ursprünglichen Plan festhalten, dennoch sorgen große Neuschneemengen und der starke Wind für Sorgenfalten auf den Stirnen der Organisatoren.

Wie ORF-Experte Hans Knauss verrät, arbeitet man bereits daran den Schnee aus der Spur zu bekommen. "Ein herrlicher Wintereinbruch zum genau falschen Zeitpunkt", so der Steirer.

ÖSV-Star Marco Schwarz ist bereit für den Speed-Auftakt. © GEPA pictures

Auch wenn derzeit alles nach Plan läuft, könnte der Start entweder ein wenig tiefer verlegt werden oder die Startzeit nach hinten geschoben werden, um ein faires Rennen garantieren zu können.