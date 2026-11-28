Nächstes Debakel für die ÖSV-Damen. Beim RTL in Killington scheidet Julia Scheib nach Platz 4 im ersten Durchgang, wie auch schon in Sölden aus. Beim Sieg von Alice Robinson wird Franziska Gritsch als beste Österreicherin 18.

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Verpatzter Saisonstart für Julia Scheib: Der ÖSV-Star konnte sich für den Sölden-Ausfall nicht rehabilitieren und blieb auch im zweiten Saison-Riesentorlauf in Killington ohne Punkte. Die Steirerin schied als Halbzeit-Vierte aus. Den Sieg bei widrigen Verhältnissen an der US-Ostküste holte sich die Neuseeländerin Alice Robinson. Halbzeitleaderin Mikaela Shiffrin verspielte den 111. Weltcupsieg im unteren Teil und wurde Zweite vor US-Landsfrau Paula Moltzan.

Beste Österreicherin war wie in Sölden die außerhalb der Verbandsstrukturen trainierende Franziska Gritsch, die 18. wurde. Mit Stephanie Brunner (24.) punktete noch eine zweite der nur vier gestarteten Österreicherinnen. Ricarda Haaser verpasste in ihrem zweiten Rennen nach dem Comeback als 39. (+4,79) die Top 30.

Ernüchterung

Scheib blieb im Finale bei einem Tor hängen, verlor einen Skistock und rutschte kurz darauf aus dem Kurs. Unverletzt, jedoch sehr ernüchtert stand sie danach im Zielraum. "Es hat schon oben beim ersten Tor angefangen. Gerade keine Sicherheit da, hat vielleicht mit dem Ausfall zu tun", meinte Scheib im ORF. "Ich komme nicht in das Skifahren momentan. Ich habe heute die Spuren überhaupt nicht getroffen - das einzige, was man da wirklich machen muss."

Die Steirerin hatte bereits im ersten Lauf 1,19 Sek. Rückstand auf Shiffrin kassiert. "Die Fahrt war nicht gut, ich habe von keinem einzigen Schwung eine Rückmeldung gekriegt", sagte Scheib, deren Servicemann sich laut ORF-Angaben das Kreuzband gerissen hat und deshalb im Vorfeld nicht auf der Piste war.

Robinson meldete sich fast genau ein Jahr nach ihrem letzten Riesentorlaufsieg (in Mont Tremblant) auf dem obersten Treppchen zurück. "Diese Bedingungen ähneln jenen mit denen ich in Neuseeland aufgewachsen bin. Ich habe mich ziemlich wohl gefühlt. Aber es war definitiv das härteste Rennen, das ich je gefahren bin, es war so schlagig."