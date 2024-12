Salzburger Neutor wird jetzt doch für Verkehr gesperrt

Durch die Sperre will man den Durchzugsverkehr durch die Altstadt einbremsen.

Der Städtische Planungsausschuss der Stadt Salzburg hat beschlossen, dass das Neutor nun doch für den Individualverkehr weitgehend gesperrt werden wird. Dagegen waren ÖVP und FPÖ. Dafür stimmten SPÖ, KPÖ und Grüne. Man will den Durchzugsverkehr durch die Altstadt einbremsen. Geplant sind auch ein Kreisverkehr am Hildmannplatz in der Riedenburg, dazu eine verkehrsberuhigte Begegnungszone zwischen Pferdeschwemme und Haus der Natur. Durch die Neutorsperre wird der Verkehr zwischen den Stadtteilen Riedenburg, Mülln und Rechter Altstadt auf Ausweichrouten gezwungen. Die Sperre gilt nicht für Anrainer, Taxis, Liefertätigkeiten und Hotelgäste.