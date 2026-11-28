Schreckmoment für Sonya Kraus: Die Moderatorin ist mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei an der Hüfte verletzt. Was zunächst harmlos wirkte, entwickelte sich zu einer schmerzhaften Angelegenheit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mehr als zwei Wochen war es ruhig um Sonya Kraus auf Instagram. Nun meldete sich die Moderatorin mit einer Erklärung zurück. Sie sei mit einem E-Scooter unterwegs gewesen, als ihr jemand die Vorfahrt genommen habe. "Ich bin vom E-Scooter gesegelt", schilderte sie den Unfall.

Zunächst glaubte Kraus, den Sturz gut abgefangen zu haben. Sie wollte auf dem Gesäß landen, kam aber mit der Hüfte auf. Eine erste Röntgenuntersuchung habe laut ihren Angaben keinen auffälligen Befund ergeben. Deshalb hoffte sie, die Beschwerden mit Medikamenten in den Griff zu bekommen.

Schmerzen wurden immer schlimmer

Trotz der Verletzung stand Kraus zunächst noch bei der "90s Super Show" in München auf der Bühne. Danach verschlimmerten sich die Schmerzen allerdings deutlich. Für die Rückreise benötigte sie bereits Hilfe: "Die Lufthansa hat mich dann im Rollstuhl in den Flieger zurücktransportiert", erzählte sie.

Als Ursache nannte die Moderatorin eine massive Entzündung in der Hüfte. Die vergangenen zwei bis drei Wochen seien für sie entsprechend belastend gewesen. "Also beschissen wäre ein Kompliment", beschrieb sie ihre Situation.

Auftritt in Hannover abgesagt

Auch am Samstag kann Kraus nicht wie geplant auftreten. Ihren Auftritt bei der "90s Super Show" in Hannover muss sie absagen. Statt auf der Bühne zu feiern, ist sie derzeit auf Krücken angewiesen. Mit Humor nahm sie die Situation dennoch: "Party mache ich momentan nur mit den Dingern", sagte sie und zeigte ihre Gehhilfen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Zum Abschluss ihres Videos warnte sie ihre Fans davor, die Verletzungsgefahr bei solchen Unfällen zu unterschätzen. Fahrzeuge hätten schließlich keine Knautschzone – und auch der menschliche Körper sei schnell verletzt.

Unter ihrem Beitrag erhielt Kraus zahlreiche Genesungswünsche. Auch Komiker Wigald Boning meldete sich zu Wort: "Gute Besserung! Du bist die Beste!"