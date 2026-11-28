Benjamin Netanyahu ist zu einem ungewöhnlichen Schritt bereit: Israels Regierungschef würde seinem politischen Rivalen Gadi Eisenkot den Vortritt lassen und ihm im Rahmen einer möglichen Einheitsregierung zunächst das Amt des Ministerpräsidenten überlassen.

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Netanyahu erklärte am Samstag auf X, angesichts der existenziellen Bedrohungen für Israel sei er bereit, vom bisherigen Grundsatz abzuweichen, dass die stärkste Partei die Regierung anführt. Konkret würde Eisenkot zuerst das Amt des Regierungschefs übernehmen. Netanyahu könnte später in der vereinbarten Rotation folgen.

Damit versucht Netanyahu offenbar, eine Einheitsregierung mit dem politischen Gegner doch noch möglich zu machen. Nach der Wahl vom 27. Oktober hatte kein Lager eine Mehrheit erreicht. Eisenkots Bündnis kam auf 48 der 120 Sitze im Parlament, Netanyahus Lager auf 53.

Eisenkot steht unter Zeitdruck

Eisenkot wurde von Präsident Isaac Herzog mit der Regierungsbildung beauftragt. Dafür hat er zunächst bis zum 6. Dezember Zeit. Er verhandelt sowohl mit möglichen Partnern aus seinem eigenen politischen Lager als auch mit Netanyahus Likud-Partei.

Eisenkot wurde von Präsident Isaac Herzog mit der Regierungsbildung beauftragt. © EPA

Allerdings ist eine Einigung keineswegs sicher. Eisenkot hatte Netanyahu und dessen Partei zuletzt vorgeworfen, die Gespräche zu verschleppen. Streitpunkte sind unter anderem eine staatliche Untersuchung der Versäumnisse rund um den Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 sowie die Wehrpflicht für ultraorthodoxe Männer.

Opposition reagiert skeptisch

Auch innerhalb des Oppositionslagers kommt Netanyahus Vorstoß nicht gut an. Yair Lapid bezeichnete das Angebot als Täuschungsmanöver. Er forderte, zunächst eine Regierung unter Eisenkot ohne den Likud zu bilden und erst danach über eine mögliche Einbindung der Partei zu verhandeln.

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Der Oppositionspolitiker Avigdor Lieberman hatte bereits zuvor gewarnt, Netanyahu könnte mit einem Rotationsangebot lediglich versuchen, eine neue Regierung ohne seine Partei zu verhindern. Naftali Bennett hingegen hatte sich für eine Einheitsregierung ausgesprochen.

Ob Netanyahus Angebot tatsächlich zu einer Einigung führt, ist damit weiterhin offen.