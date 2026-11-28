"Er ist und bleibt ein Adventmarkt und wird niemals ein Wintermarkt sein", betonte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Freitag.

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Am Freitag öffnete das Palais Niederösterreich in Wien zum 18. Mal seine Tore für den "So schmeckt Niederösterreich"-Adventmarkt.

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte bei der Eröffnung laut "Mein Bezirk": "Der Advent ist eine ganz besondere Zeit im Jahr. Eine Zeit, in der wir uns auf das Wesentliche besinnen: auf Familie, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Der 'So schmeckt Niederösterreich'-Adventmarkt bringt uns nicht nur die Vielfalt und Qualität unserer Heimat näher, sondern hält auch unsere Traditionen hoch. Und eines ist für mich klar: Unser Adventmarkt trägt seinen Namen ganz bewusst. Er ist und bleibt ein Adventmarkt und wird niemals ein Wintermarkt sein. Denn der Advent ist untrennbar mit unseren christlichen Wurzeln verbunden und stimmt uns auf das Weihnachtsfest ein. Und diese Traditionen wollen wir auch an unsere Kinder weitergeben."

Kickl: "Traditionen immer stärker zurückgedrängt"

Bereits vor knapp einer Woche echauffierte sich FPÖ-Chef Herbert Kickl über "Wintermärkte". Auf Facebook schrieb er: "Wir leben in einer Zeit, in der unsere gewachsenen Traditionen immer stärker zurückgedrängt werden. Für uns Freiheitliche heißt der Christkindlmarkt auch weiterhin Christkindlmarkt und nicht aus falsch verstandener Toleranz heraus Wintermarkt."

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Die meisten Weihnachtsmärkte heißen nach wie vor Advent- oder Christkindlmarkt. Ausnahmen sind etwa der "Wintermarkt am Riesenradplatz", wobei es sich hier nicht um einen klassischen Weihnachtsmarkt, sondern um ein Event- und Musikfestival mit Live-Konzerten handelt.

Auch im Salzburger Bad Gastein gibt es einen Wintermarkt. Dieser öffnet allerdings erst Mitte Dezember und geht bis Mitte Jänner. Der überwiegende Teil der Veranstaltung findet also erst nach Weihnachten statt. Die Bezeichnung "Adventmarkt" wäre demnach unzutreffend.

In der Linzer Innenstadt gibt es den Wintermarkt am Pfarrplatz. Dieser argumentiert die Entscheidung auf seiner Homepage wie folgt: "Wir beanspruchen für unseren Markt keinen religiösen Hintergrund (Weihnachts-, Christkindl- oder Adventmarkt). Das bedeutet auch, dass wir ohne Krampusse, Nikoläuse etc. auskommen möchten."