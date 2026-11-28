NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn "kann gerne noch etwas übernehmen", sollte eine andere Regierungsfraktion etwas einsparen wollen.

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Noch ist Andreas Babler Chef der SPÖ. Anfang Jänner übergibt ihr die Funktion dann an das Duo Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher. Das Vizekanzleramt übernimmt Finanzminister Markus Marterbauer.

Dass Babler als Minister - er ist u.a. für Wohnen, Kunst und Kultur sowie Sport zuständig - in der Regierung weiterwerkeln darf, wird stark bezweifelt. In der SPÖ soll man bereits seit Wochen einen Job für Babler suchen.

Sollte Babler als Minister gehen müssen, könnten seine Agenden auf andere Ressorts aufgeteilt werden. Kultur könnte etwa zu Wissenschaftsministerien Eva-Maria Holzleitner wandern, Sport und Medien zu Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ).

"Kann gerne noch etwas übernehmen"

Deregulierungs-Staatssekretär Josef Schellhorn bringt nun jedenfalls noch eine weitere Variante ins Spiel. Im Interview mit der "Presse" erklärt er: "Wenn eine andere Fraktion was einsparen will, kann ich gerne noch etwas übernehmen, die Kunst und Kultur zum Beispiel". Er sei ja als Staatssekretär - sein Büro ist im Außenministerium angesiedelt - bereits auch für Auslandskultur zuständig.

Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler. © APA/MAX SLOVENCIK

"Ich liebe Kunst und Kultur"

Schellhorn erklärt weiter: "Ich liebe Kunst und Kultur natürlich. Wenn die anderen damit nicht zurechtkommen, ich bin da, weil wir müssen liefern. Wer da liefert, ist wurscht. Ich kann sonst auch den Sport machen. Da wären dann alle drei Säulen meiner Interessen abgebildet".

Die NEOS selbst werden laut Schellhorn jedenfalls keinen Posten einsparen. Denn: Die Pinken hätten bereits bei der Regierungsbildung "auf ein Ministerium verzichtet, auf das wir nach dem D'Hondt'schen System Anspruch gehabt hätten".

Dass Schellhorn tatsächlich zusätzliche Aufgaben bekommt, ist aber eher unwahrscheinlich. Immerhin müsste die SPÖ dann ihren Wirkungsbereich freiwillig schmälern. Außerdem müssten die entsprechenden Agenden in das Außenministerium wandern. Beate Meinl-Reisinger wäre dann als Ministerin für die Bereiche zuständig.