Ein oe24-Bericht schlägt immer höhere Wellen. Das "Standard"-Sponsoring von Bildungsminister Wiederkehr wird nun auch ein Fall für das Parlament.

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Wie von oe24 berichtet, flossen rund 171.000 Euro Steuergeld "im Rahmen einer Kooperation" von Christoph Wiederkehrs (NEOS) Bildungsministerium an den "Standard".

Die Kooperation lief laut einer Anfragebeantwortung des Bildungsministers von 1. Oktober 2025 bis 30. September 2026. Unter anderem sollen "Live-Podcasts", Workshops mit Diskussionsrunden, Social-Media-Kommunikation und Unterrichtsmaterialien zum Thema "Medienkompetenz" - etwa "Fake News" - erstellt werden.

Neue Kooperation für den "Standard"?

Und: Selbst am 17. November - also nach dem eigentlichen Ende der Kooperation - gab es noch ein Event in Kooperation mit dem "Standard" an der Pädagogischen Hochschule. Den Abschlussvortrag hielt Wiederkehr. Ob es sich dabei um eine neue Kooperation handle, ließ das Ressort gegenüber dem "Exxpress" unbeantwortet.

"Standard" berichtet 266 Mal über Wiederkehr

Auffallend dabei: Innerhalb eines Jahres kam Wiederkehr auf der Online-Seite des "Standard" insgesamt 266 Mal vor - also an fast 75 Prozent (!) der Tage im Jahr.

FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp reagierte entsprechend scharf auf den oe24-Bericht. Auf "X" schrieb er: "Das ist keine Inseratenkooperation, das ist Inseratenprostitution. Steuergeld gegen Wohlberichterstattung!" Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

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FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker macht die 171.000-Euro-Kooperation nun jedenfalls zum Fall für das Parlament. Die Freiheitlichen werden weitere parlamentarische Anfragen dazu einbringen, kündigte er an. Wiederkehr soll unter anderem sämtliche Verträge, Rechnungen und Leistungsnachweise zu allen Medienkooperationen seit seinem Amtsantritt offenlegen.

FPÖ-Generalsekretär Hafenecker. © APA/HELMUT FOHRINGER

"Wer 171.000 Euro aus dem PR-Topf eines NEOS-Ministers kassiert und im selben Jahr 266 Mal über ihn berichtet, muss sich die Frage nach seiner Unabhängigkeit gefallen lassen. Das ist das Sittenbild der Verlierer-Ampel: Steuergeld rein, Ministerpräsenz raus", so Hafenecker.