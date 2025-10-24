Weinherbst geht ins Finale

Seit 30 Jahren trifft beim Weinherbst Niederösterreich gelebtes Traditionsbewusstsein auf touristische Impulse aus Kulinarik, Kultur und sportliche Aktivität. Neben einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm bietet er auch einen authentischen Einblick in die niederösterreichische Identität.

"Bereits vor vielen Jahren wurde 'Niederösterreichs 5. Jahreszeit‘ offiziell ausgerufen und heuer feiern wir den 30. Weinherbst Niederösterreich. Auch in meinem Terminkalender ist er Jahr für Jahr ein Fixpunkt, denn die einzigartige Stimmung, die in den Kellergassen und zwischen den Rebzeilen zu spüren ist, muss man einfach selbst erlebt haben. Noch bis Ende November stehen authentische Weinerlebnisse wie Verkostungen und Weinkellerführungen bei den Winzerinnen und Winzern am Programm", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Und Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: "Ein Ausflug zum Weinherbst Niederösterreich lässt sich optimal mit einem Kurzurlaub verbinden: Sei es beim Wandern in den idyllischen Weinbergen oder beim Besuch spannender Ausflugsziele in den acht Weinbaugebieten. Der Weinherbst mit seinen traditionellen Weinfesten dauert noch bis Ende November an und trägt so zu einer Verlängerung der Herbstsaison sowie zu einer höheren touristischen Auslastung bei.“

Einige Programm-Highlights

Im Weinviertel etwa treffen beim wein.lese.herbst treffen Kulinarik, Literatur und Wein aufeinander. In der Thermenregion Wienerwald wartet u.a. in Perchtoldsdorf mit dem "Hitateinzug“ am 9. November das wahrscheinlich größte Erntedankfest Österreichs. Auch im UNESCO Weltkulturerbe Wachau haben Weinherbst und Erntedank eine lange Tradition. Mit Sturmfrühschoppen, Konzerten, Rieden- und Fackelwanderungen sowie Zillenfahrten auf der Donau bietet der Spitzer Weinherbst noch bis 26. Oktober umfangreiche Erlebnisse rund um den Wein.

Im Kremstal lädt die Weinerlebniswelt Sandgrube 13 wein.sinn in acht Stationen auf eine faszinierende Reise zum Wein im Garten, im Keller, im Film, in der Kunst und im Glas. Und es lohnt sich auch, länger im Kremstal zu verweilen, befinden sich doch einige der beliebten Selected Stays-Gastgeber hier, wie beispielsweise das Weingut Hotel Restaurant Nigl in Senftenberg. Wer durch das Weinbaugebiet Kamptal reist, kommt an Langenlois, der größten Weinstadt Österreichs, nicht vorbei. Hier reihen sich Jahrhunderte alte Weingüter an moderne Weinbauten wie dem LOISIUM Wine & Spa Hotel Langenlois und der LOISIUM WeinWelt.

Tanz und Musik zur Feier des Weins gibt es z.B. anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Weinbaugebiets Traisental – hier wird am 7. November der Winzerball unter dem Titel „Soirée des Traisentaler Weins“ im Cityhotel D&C St. Pölten gefeiert. In Klosterneuburg wartet das traditionelle Leopoldifest mit dem jahrhundertealten Brauch des Fasslrutschens über das legendäre 1.000-Eimer-Fass im Binderstadl des Stifts Klosterneuburg von 13. bis 16. November. Ein alljährlicher Fixpunkt im Weinherbst-Kalender ist auch der 21. Petroneller Weinrundgang, der am 8. November in den Heurigenlokalen und Weinkellern der örtlichen Winzerinnen und Winzer stattfindet.