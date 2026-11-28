Knapp über 170.000 Euro hat der "Standard" im "Rahmen einer Kooperation" mit dem Bildungsministerium erhalten. Von der FPÖ gibt es nun scharfe Kritik.

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Eine Kooperation zwischen dem "Standard" und dem Bildungsministerium sorgt derzeit für Wirbel. Wie von oe24 berichtet, geht aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hervor, dass "im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Standard und dem Bundesministerium für Bildung" Gesamtkosten von 171.054,24 Euro veranschlagt wurden. Während der Kooperation kam Wiederkehr jedenfalls über 260 Mal in Standard-Artikeln vor.

"Fake News"-Kurse

Die Initiative lief unter dem Titel "Zukunft Medienkompetenz" und zielte unter anderem auf "Demokratiebildung, Desinformation, Fake News und Digitale Bildung" ab.

Das heißt: Für "Live-Podcasts, Workshops samt Paneldiskussion, Social-Media-Kommunikation sowie Informationen und Materialien" gab es knapp über 170.000 Euro für das Blatt. Die "Kooperation" lief laut Anfragebeantwortung von 1. Oktober 2025 bis 30. September 2026.

Neue Kooperation mit dem "Standard"?

Allerdings fand am 17. November - also nach dem eigentlichen Ende des Kooperationszeitraums - in der Pädagogischen Hochschule erneut eine Veranstaltung in Kooperation mit dem "Standard" statt, wie der "Exxpress" nun berichtete. Den Abschlussvortrag hielt Wiederkehr.

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Eine Anfrage des "Exxpress" beim Ressort, ob es sich um eine neue Kooperation mit dem "Standard" handle, blieb unbeantwortet.

PR-Turbo für Wiederkehr?

Auffallend: Während der einjährigen Kooperation kam Wiederkehr auf der Online-Seite des "Standard" 266 Mal vor. Das heißt: Im Schnitt an über fünf von sieben Tagen in der Woche bzw. an rund 75 Prozent aller Tage.

FPÖ-Wien-Chef: "Das ist Inseratenprostitution"

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Entsprechend scharf fällt nun die Kritik der FPÖ aus. Wiens Parteichef Dominik Nepp schreibt auf "X" (vormals Twitter): "Das ist keine Inseratenkooperation, das ist Inseratenprostitution. Steuergeld gegen Wohlberichterstattung!" Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.