Nach dem mutmaßlichen K.o.-Tropfen-Vorfall beim RAF-Camora-Konzert in Wien gehen die Grünen auf die Regierung los. ÖVP, SPÖ und NEOS hätten Maßnahmen zum Schutz von Frauen erneut vertagt.

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Ein Sicherheitsmitarbeiter entdeckte die Frau im Bereich der Sanitäranlagen. Sie wirkte völlig aufgelöst und stark beeinträchtigt. Das Sicherheitspersonal brachte sie zur Sanitätsstelle und alarmierte die Polizei.

Bei der ersten Befragung schilderte sie, während des Konzerts einen Mann kennengelernt und von ihm ein Getränk erhalten zu haben. Danach sei ihre Erinnerung abgerissen. Weil sie zudem Schmerzen im Intimbereich angab, wurde die Berufsrettung alarmiert. Die Frau kam zur medizinischen Untersuchung ins Spital. Es besteht der Verdacht einer Vergewaltigung.

Beim Konzert von RAF Camora in der Wiener Stadthalle kam es zu einem mutmaßlichen Übergriff. © Zeidler

Grüne werfen Regierung Untätigkeit vor

Der Fall sorgt nun auch politisch für Wirbel. Frauensprecherin Meri Disoski (Grüne) kritisiert ÖVP, SPÖ und NEOS scharf. Die Regierungsparteien hätten ein Maßnahmenpaket der Grünen zum Schutz vor K.o.-Tropfen diese Woche erneut vertagt.

"Während Frauen sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, werden konkrete Maßnahmen zu ihrem Schutz auf die lange Bank geschoben. Das ist unerträglich", erklärte Disoski in einer Aussendung.

Das fordern die Grünen

Die Grünen verlangen gesetzliche Beschränkungen beim Zugang zu K.o.-Substanzen, den flächendeckenden Ausbau von Gewaltambulanzen zur raschen und gerichtsfesten Beweissicherung sowie gezielte Schulungen für Gesundheitspersonal.

Disoski kritisiert vor allem, dass Frauen selbst für ihre Sicherheit verantwortlich gemacht werden. © APA/GEORG HOCHMUTH

Disoski kritisiert vor allem, dass Frauen selbst für ihre Sicherheit verantwortlich gemacht würden: "Es kann nicht die Antwort der Politik sein, dass Frauen ihre Getränke noch besser bewachen sollen. Frauen haben das Recht, ausgelassen zu feiern, Konzerte zu besuchen und sich frei und sicher zu bewegen."

Ihr Appell: "Nicht Frauen müssen sich besser vor Männergewalt schützen – die Politik muss Frauen besser vor Männergewalt schützen."