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Weihnachtsspecial: »Family Guy: The Peter Clause«

Animation. Peter Griffin sorgt an den Feiertagen wie gewohnt für Chaos, während Lois eine Pause vom Weihnachtsstress braucht und die Familie in diverse bizarre Abenteuer gerät.

28.11.

FILM

Animation für die ganze Familie: Weihnachtsspecial von »Dasher«

. © Hersteller

Kinderfilm. Dasher, das schnellste Rentier der Welt, flieht aus dem Zirkus zum Nordpol, rettet Weihnachten und findet ihr wahres Zuhause.