Highlights auf DISNEY+
Weihnachtsspecial: »Family Guy: The Peter Clause«
Animation. Peter Griffin sorgt an den Feiertagen wie gewohnt für Chaos, während Lois eine Pause vom Weihnachtsstress braucht und die Familie in diverse bizarre Abenteuer gerät.
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Animation für die ganze Familie: Weihnachtsspecial von »Dasher«
Kinderfilm. Dasher, das schnellste Rentier der Welt, flieht aus dem Zirkus zum Nordpol, rettet Weihnachten und findet ihr wahres Zuhause.
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