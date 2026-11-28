Nachdem der ewige Bundesliga-Start-Rekord in der Vorwoche gebrochen wurde, kann Rapid noch sieben weitere Bestmarken egalisieren oder überbieten.

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"Ich verliere zwar lieber keine Spiele mit 5:1, aber ich verliere lieber auf unsere Art", sagte Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup am 2. September nach der bisher einzigen Saison-Niederlage der Hütteldorfer bei RB Salzburg am vierten Spieltag. Seitdem legte sein Team einen nie da gewesenen Erfolgslauf hin. Mit dem 3:0-Sieg vergangene Woche gegen den GAK übertraf man bereits den ewigen Start-Rekord in der 53-jährigen Bundesliga-Geschichte. Doch jetzt wackeln noch mehr historische Bestmarken.

Am Samstag (ab 19.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) könnte man mit einem Sieg den nächsten Schritt in Richtung Winterkrone machen. Sollte Salzburg gegen den LASK am Sonntag (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) erneut Punkte liegen lassen, würden die Grün-weißen erstmals seit 2011 als Tabellenführer überwintern. Zugleich wächst die Hoffnung der Fans, dass tatsächlich der erste Meistertitel seit man im Allianz-Stadion vor 10 Jahren eingezogen ist, Wirklichkeit wird. Zugleich würde die gefühlt ewige Durststrecke enden und der erste Titel seit 2008 in den Westen Wiens geholt werden.

Als Hoff Thorup im Vorjahr als Nachfolger von Peter Stöger präsentiert wurde, beäugten 37-jährigen Dänen viele Experten und Anhänger sehr kritisch. Nach dem holprigen Start, ließ er seine Kritiker mittlerweile verstummen. "Das Gute an dieser Saison ist, dass wir mehr erfreuliche Momente haben als letzte Saison. Wir können auch feiern, solange ich am nächsten Tag in den Augen sehen kann, dass wir wieder denselben Fokus haben", so der Coach.

Rapids Erfolgs-Coach Johannes Hoff Thorup. © GEPA pictures

Rapid setzt auf "Good Vibes"

Mit jeder Menge "good vibes" wird man auch im Ländle antreten. Denn während die Hütteldorfer Rekord-Jagd ungebremst weitergehen soll, will man innerhalb der Mannschaft weder von historischen Bestmarken, noch von einem möglichen Meistertitel reden. "Wir denken nur Spiel für Spiel. Wir wissen, dass wir gut sind. Aber wir sollten nicht zu weit nach vorne schauen", merkte Stürmer-Star Petter Nosa Dahl an, der Berichten zufolge mit mehreren internationalen Klubs bereits in Verbindung gebracht wird.

Nach 13 Spieltagen hält Rapid bei 12 Siegen, einer Niederlage, 42 Toren, 9 Gegentreffern, wovon alleine fünf auf die Kappe von Salzurg gehen und beeindruckenden 36 Punkten. Ein Blick auf die ewige Bestenliste zeigt, dass die Hütteldorfer nun einige Allzeit-Rekorde wackeln lassen.

Diese 7 Bundesliga-Rekorde (seit 1974/1975) lässt Rapid wackeln Meiste Tore: Salzburg erzielte 2013/14 und 2019/2020 110 Tore (3,1/ Spiel)

Salzburg erzielte 2013/14 und 2019/2020 110 Tore (3,1/ Spiel) Tordifferenz: Salzburg beendete die Saison 2019/20 mit einem Torverhältnis von +76 (110:34)

Salzburg beendete die Saison 2019/20 mit einem Torverhältnis von +76 (110:34) Wenigste Gegentore: 1984/1985 ließ die Austria nur 17 Tore in 30 Runden zu

1984/1985 ließ die Austria nur 17 Tore in 30 Runden zu Meiste Punkte: Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel (95/96) hält Salzburg mit 83 Zählern in der Spielzeit 2017/18 den Bestwert. Davor war die Austria mit 58 Punkten (1985/86) unerreichbar.

Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel (95/96) hält Salzburg mit 83 Zählern in der Spielzeit 2017/18 den Bestwert. Davor war die Austria mit 58 Punkten (1985/86) unerreichbar. Meiste Siege: Die Austria konnte 1985/86 auch 26 ihrer 36 Spiele für sich entscheiden.

Die Austria konnte 1985/86 auch 26 ihrer 36 Spiele für sich entscheiden. Größter Vorsprung: 1997/98 war Sturm Graz das Maß aller Dinge. Unter Kult-Trainer Ivica Osim beendete man die Spielzeit 19 Punkte vor Vizemeister Rapid.

1997/98 war Sturm Graz das Maß aller Dinge. Unter Kult-Trainer Ivica Osim beendete man die Spielzeit 19 Punkte vor Vizemeister Rapid. Wenigste Niederlagen: Erst zwei Teams ist es gelungen eine ganze Saison mit nur einer Niederlage zu beenden: Salzburg 2022/23 und die Wiener Austria 1984/85.

Diese Bestmarken sind allesamt in herausragenden Saisonen gelungen. Doch mit einem Blick auf die Statistik sind diese Werte allesamt nicht unerreichbar. Auf den Tor-Rekord fehlen derzeit noch 68 Treffer in 19 verbleibenden Spielen. Damit bräuchte es einen Schnitt von 3,57 Treffern pro Partie, derzeit hält man bei 3,23. Realistischer ist die beste Tordifferenz der Geschichte. Wenn man den derzeitigen Schnitt beihält, würde man am Ende des Jahres mit einer Tordifferenz von +81 die Bullen klar hinter sich lassen.

Sogar Salzburgs Punktebestmarke wackelt

In der Saison mit den meisten Punkten holten die Salzburger 25 Siege, 8 Remis und kassierten nur drei Niederlagen - damals allerdings noch mit 36 Spielen. Sollte Rapid beispielsweise mit Ausnahme von fünf Spielen alles gewinnen, würde auch diese Bestmarke fallen. Sollte man als drittes Team in der Geschichte nur eine Niederlage einstecken, würde man schon bei fünf Remis an den Bullen vorbeiziehen.

Doch bis die Zahlenspiele wirklich ernst zu nehmen wird noch einiges an Zeit vergehen. Bis dahin freuen sich die grün-weißen Anhänger Woche für Woche auf das nächste Highlight ihrer Stars.