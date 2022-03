Busek auf oe24.TV: ''Schüssel soll sein Bild nicht völlig beschädigen''

Ex-VP-Vizekanzler Busek fordert Ex-Kanzler zu Rückzug aus russischer Firma Lukoil.

Wien. In einem Interview mit oe24.TV (wird am 1. März ab 21 Uhr gesendet), antwortet der einstige ÖVP-Vizekanzler Erhard Busek auf die Frage, was er davon halte, dass sich Ex-ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel noch nicht von seinem Aufsichtsratsposten bei der russischen Lukoil zurückgezogen habe, scharf: „Das schmerzt mich sehr. Ich habe schon manches nicht mehr verstanden, nämlich die Koalition mit der FPÖ. Aber das verstehe ich gar nicht mehr!" Auch Schüssels „Argumentation“, das sei „eine Privatfirma“ sei nicht nachzuvollziehen. Busek auf oe24.TV: „In einem Krieg ist eine Firma, die mit Energie handelt, nie eine Privatfirma. Und Wolfgang Schüssel ist sehr intelligent. Dass er uns für so blöd hält, das zu glauben, ist eine bittere Sache“.

Und Busek fordert seinen Parteifreund auf sich endlich von der russischen Firma zurückzuziehen: „Ich kann ihn nur bitten, konsequenter zu werden, wenn er sein Bild nicht völlig beschädigen will. Das hat er nicht notwendig. Das war er jetzt aufführt, ist seiner nicht würdig“.