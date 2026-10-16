Autofahrer krachte frontal gegen Baum

Der Lenker wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zwei Feuerwehren standen im Einsatz. Warum es zum Unfall gekommen ist, wird noch ermittelt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wels-Land. Bei einem Verkehrsunfall in Krenglbach im Bezirk Wels-Land ist am Freitagfrüh ein Autofahrer verletzt worden. Der Mann war auf der L519 Innbachtalstraße im Bereich des Gewerbeparks unterwegs, als sein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Durch den heftigen Aufprall wurde der Pkw schwer beschädigt. Zwei Feuerwehren wurden zur Unfallstelle alarmiert. Zunächst war auch eine mögliche Rauchentwicklung gemeldet worden.

Rauchentwicklung durch Airbags vermutet

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht brannte. Die vermeintliche Rauchentwicklung dürfte laut Feuerwehr durch die ausgelösten Airbags verursacht worden sein. Der verletzte Lenker wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zur Schwere seiner Verletzungen liegen nicht vor.

Verkehrsbehinderungen auf der Innbachtalstraße

Die Feuerwehr sicherte den Unfallbereich ab und regelte den Verkehr. Fahrzeuge wurden während des Einsatzes abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Innbachtalstraße musste im betroffenen Abschnitt zeitweise gesperrt werden. Anschließend führten Feuerwehr und Polizei die notwendigen Aufräumarbeiten durch.

Warum der Autofahrer von der Straße abgekommen war, ist bislang nicht bekannt.