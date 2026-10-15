Wintersperren
Petition für weniger beschissene WC-Anlagen
Linz listet derzeit 71 öffentliche WC-Möglichkeiten auf.
"Doch 29 davon sind mobile Dixi-Klos, 25 stehen überhaupt nur von Mai bis September zur Verfügung. Auch zahlreiche fixe WC-Anlagen, etwa beim Bergschlösslpark, in der Grünen Mitte, beim Negrelliweg, am Steinmetzplatzl und beim Weikerlsee, werden im Winter einfach zugesperrt", sagt Andreas Bögl, der die Petition "Sichere, gepflegte und saubere öffentliche WC’s in Linz" ins Leben gerufen hat.
Selbst an beliebten Ausflugszielen sehe es laut Bögl schlecht aus: Am Pichlingersee gibt es nur ein einziges WC, das rund um die Uhr und ganzjährig geöffnet ist. Entlang des viel besuchten Traunwanderwegs im Süden von Linz fehlt überhaupt jede öffentliche Toilette. Und viele der gelisteten WCs in Volkshäusern sind nur während der jeweiligen Öffnungszeiten zugänglich.
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Desolater Zustand
Auch der Zustand vieler Toiletten sei beschämend. Am Pöstlingberg oder an der Donaulände hinter dem Parkbad finden sich seit Langem desolate Anlagen: eingeschlagene Türen und Glasscheiben, beschmierte Wände und beißender Uringeruch.
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