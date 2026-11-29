Besonders gefragt sind Kosmetik, Bücher, Kleidung und Schmuck. Vor allem Gold liegt hoch im Kurs.

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OÖ. Die Oberösterreicher lassen sich das Schenken heuer etwas mehr kosten als im vergangenen Jahr. Einer Studie der KMU Forschung Austria zufolge beträgt das durchschnittliche Budget für Weihnachtsgeschenke 310 Euro. Neun von zehn Oberösterreichern wollen ihren Liebsten zu Weihnachten mit einem Geschenk eine Freude bereiten.

Kosmetik, Bücher & Schmuck besonders gefragt

Bei der Auswahl der Weihnachtsgeschenke setzen viele auf bewährte Klassiker. Besonders beliebt sind heuer Kosmetikprodukte, Bücher und Kleidungsstücke. Auch Schmuck zählt weiterhin zu den gefragten Geschenken unter dem Christbaum. Wie Juweliere berichten, erfreut sich insbesondere Gold großer Beliebtheit.

Rund auf Geschenke hat begonnen

Obwohl bis zum Weihnachtsfest noch mehrere Wochen bleiben, haben zahlreiche Oberösterreicher bereits mit dem Geschenkekauf begonnen. Einige nutzen die Rabattaktionen der Black Week, um ihre Weihnachtsgeschenke frühzeitig zu besorgen. Andere lassen sich zunächst in den Geschäften beraten und warten mit ihrer Kaufentscheidung noch ab. Insgesamt blickt der Handel angesichts der höheren geplanten Ausgaben und der großen Bereitschaft zum Schenken optimistisch auf das diesjährige Weihnachtsgeschäft.