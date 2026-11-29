Auf rund 660 Straßenkilometern kommen in OÖ bereits Wildwarngeräte zum Einsatz. Diese können laut Landesjagdverband die Zahl der Wildunfälle um bis zu 70 Prozent senken.

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OÖ. Mit akustischen Signalen will Oberösterreich die Gefahr von Zusammenstößen zwischen Fahrzeugen und Wildtieren weiter verringern. Bereits rund 660 Kilometer des Landesstraßennetzes sind mit speziellen Wildwarngeräten ausgestattet. Allein heuer kamen rund 6.000 weitere Geräte hinzu. Laut Landesjagdverband zeigt der Einsatz der Technik deutliche Erfolge bei der Vermeidung von Wildunfällen.

Bis zu 70 Prozent weniger Wildunfälle

Wenn Rehe unvermittelt auf die Straße laufen, bleibt Autofahrern oftmals kaum Zeit, um rechtzeitig zu reagieren. Die entlang der Landesstraßen installierten Warngeräte sollen verhindern, dass Wildtiere unmittelbar vor herannahenden Fahrzeugen die Fahrbahn überqueren.

Die kompakten Geräte werden auf den Leitpflöcken am Straßenrand montiert. Wie Ludwig Kuhn vom Landesjagdverband erklärt, werden sie durch die Rollgeräusche der Fahrzeuge beziehungsweise bei Dunkelheit durch das Scheinwerferlicht aktiviert. Daraufhin geben sie einen Pfeifton ab, der die Tiere vom Betreten der Fahrbahn abhalten soll.

Auf Straßenabschnitten, die mit solchen Geräten ausgestattet sind, lässt sich laut Landesjagdverband die Zahl der Wildunfälle um bis zu 70 Prozent reduzieren.

4.000 Euro pro Straßenkilometer

Die Ausstattung der Landesstraßen mit den entsprechenden Warngeräten ist allerdings auch mit finanziellen Aufwendungen verbunden. Pro Straßenkilometer belaufen sich die Kosten auf rund 4.000 Euro. Finanziert werden die Geräte von der Landesjägerschaft und Versicherungen.

Mit der Installation von rund 6.000 zusätzlichen Geräten im laufenden Jahr setzt Oberösterreich den bereits seit mehreren Jahren betriebenen Ausbau des Warnsystems fort. Ziel ist es, durch die akustische Warnung der Wildtiere die Zahl der Zusammenstöße dauerhaft zu senken und damit die Verkehrssicherheit auf den Landesstraßen zu erhöhen. Davon sollen sowohl Autofahrer als auch Wildtiere profitieren.