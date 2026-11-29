Die traditionelle Singvogelausstellung in Bad Ischl wurde erneut von Protesten begleitet. Unterdessen überprüft die österreichische UNESCO-Kommission den Kulturerbe-Status des umstrittenen Brauchtums.

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Salzkammergut. Was für die einen ein jahrhundertealtes Brauchtum ist, stellt für die anderen eine erhebliche Belastung für Wildtiere dar. Der traditionelle Singvogelfang im Salzkammergut sorgt erneut für Diskussionen. Zum Abschluss der diesjährigen Fangsaison wurden am Sonntag im Kongresshaus Bad Ischl die schönsten gefangenen Vögel präsentiert und prämiert. Bewertet wurden dabei das Aussehen und der Pflegezustand der Tiere.

Vor dem Veranstaltungsgebäude hatte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) zwischen eine Protestkundgebung angekündigt. Die Polizei rechnete damit, dass mehr als die offiziell angemeldeten 15 Personen daran teilnehmen würden.

Vier Vogelarten dürfen gefangen werden

In Oberösterreich ist der traditionelle Singvogelfang ausschließlich im Bezirk Gmunden sowie in Teilen der Bezirke Vöcklabruck und Wels-Land gestattet. Voraussetzung dafür ist eine behördliche Bewilligung. Zwischen Mitte September und Ende November dürfen Gimpel, Stieglitze, Erlenzeisige und Fichtenkreuzschnäbel gefangen werden. Über die Wintermonate werden die Tiere in Volieren gehalten. Mit Ausnahme der Lockvögel müssen sämtliche gefangenen Vögel spätestens am 10. April wieder freigelassen werden.

Die Vogelfänger betrachten das über Generationen weitergegebene Brauchtum als wichtigen Bestandteil ihrer kulturellen Identität. Tierschutzorganisationen hingegen fordern seit Jahren dessen Abschaffung. Ihrer Ansicht nach verursachen der Fang, die Haltung in Gefangenschaft sowie die Präsentation in kleinen Ausstellungskäfigen erheblichen Stress für die wildlebenden Tiere.

Kulturerbe auf dem Prüfstand

Mittlerweile beschäftigt sich auch die österreichische UNESCO-Kommission intensiver mit dem umstrittenen Brauchtum. Seit 2010 ist der Singvogelfang im Salzkammergut im österreichischen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes eingetragen. Ob die Tradition diesen Status behalten soll, ist Gegenstand einer laufenden Überprüfung.

Ein offener Brief und eine Petition haben die öffentliche Debatte zuletzt zusätzlich verstärkt. Im Rahmen eines Monitorings berücksichtigt die UNESCO-Kommission sowohl die Argumente der Vogelfänger als auch die Einschätzungen von Fachleuten und Kritikern. Die Überprüfung wird bis auf Weiteres fortgesetzt. Auch der Naturschutzbund Oberösterreich positioniert sich gegen die Fortführung des traditionellen Singvogelfangs und begrüßt das laufende Monitoring.