oe24 KarriereDay am 11. April in der Ariana-Seestadt in Wien 22

oe24 bringt zum vierten Mal Unternehmer und Arbeitssuchende am 11. April von 10 bis 16 Uhr in der Eventhalle Ariana in der Seestadt in Wien 22 bei freiem Eintritt zusammen.

Job finden bei namhaften heimischen Unternehmen. Sie sind mit interaktiven Infoständen vertreten. © oe24 × Entdecken Sie das Who ist Who der wichtigsten Branchen der heimischen Arbeitswelt – sie sind mit interaktiven Infoständen vertreten. Unter den Ausstellern befinden sich große Unternehmen wie A1 Telekom, Flughafen Wien, VHS Wien, HDI Versicherung AG, Takeda Manufacturing Austria AG, Ströck Logistik GmbH oder Wiener Wohnen. Nutzen Sie die Chance, direkt vor Ort Bewerbungsgespräche zu führen und sich von Ihrer besten Seite zu präsentieren. TBesonders beliebt sind die Interviews mit bekannten Influencern und Top-Entscheidern. © oe24 × Informative Talks mit Top-Entscheidern

Der oe24 KarriereDay bietet interessante Fachdialoge und Fachinterviews mit prominenten Key-Speakern aus der Arbeitswelt und bekannten Influencern. Top-Influencerin im Bereich Mode: Christiana Krivan alias Christl Clear © Hersteller × • Christiana Krivan, besser bekannt als Christl Clear, gibt um 11 Uhr im Gespräch mit Madonna-Herausgeberin Jenny Magin exklusive Einblicke in die Welt der Influencer unter dem Titel: „Erfolg kennt keine Herkunft – Wie Talent und Leidenschaft den Weg bestimmt“. ERfolgreiche Content Creatorin Lisa Marie Schiffner © Hersteller × • Lisa Marie Schiffner, die seit Jahren als Content Creatorin aktiv ist, spricht um 13 Uhr über das „Mehr“ von Social Media. Samy El Makarem gründete die Plattform förderminister.com © Hersteller × • Samy El Makarem (Förderminister.com) entführt um 15 Uhr in die Welt der Finanzen.

Weiters sind Fachdialoge mit den Top-Managern aus den Bereichen Personalentwicklung und Recruiting von A1 (11.30 Uhr), Flughafen Wien (12 Uhr) mit Bettina Paar (Personal & Organisationsabwicklung), Sonja Stierer (Leitung Recruiting), Mevlana Ziba, (Personalentwicklung/Recruiting), Michael Fritsche (VIAS PRM Assistance Agent) und Janinae Krause (VPHS Passenger Handling Agent) sowie dem Bereichsleiter für Personal & Recht Stefan Wimmer von der VHS-Wien (13 Uhr) geplant. Salon HauptSache sorgt für top Stylings. © oe24 × Topgestylt und gut verpflegt

Damit Job-Suchende auch fit für den Bewerbungsprozess sind, gibt es in der Activity-Area das perfekte Styling vom Friseursalon „HauptSache“ in Wien 7. Gratis Verpflegung: Der Leberkas-Pepi verwöhnt mit seinen legendären Leberkäse-Semmerln. © oe24 × Ein Messetag macht bekanntlich auch hungrig: Kommen Sie in die Food-Area – hier ist für das leibliche Wohl gesorgt – kostenloses Essen und Trinken für alle Besucher (solange der Vorrat reicht). Es gibt die legendären Leberkäs-Semmeln vom Leberkas-Pepi, diverse Kipferln der Bäckerei Ströck und für den Koffein-Kick sorgt Illy-Caffè und für die klassischen Durstlöscher wie Fruchtsaft und Wasser die Getränkespezialisten Rauch und Vöslauer.Info: Der oe24 Karriere-Day ist am 11. April von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Ariana Eventhalle in der Seestadt/ Christine-Touaillon-Straße 4, 1220 Wien erreichen Sie mit der Linie U2 Station Seestadt und den Buslinien 84A, 88A und88B. Alle Infos unter https://karriereday.at/