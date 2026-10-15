Schluss mit komplizierter Rasur: Dieser Philips-Bestseller ist mein neuer Favorit

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Mal ehrlich: Wer hat schon Lust, für Bart, Körperhaare und unterschiedliche Bartlängen gleich mehrere Geräte im Badezimmer herumliegen zu haben? Gerade morgens soll die Pflegeroutine möglichst schnell gehen, ohne dass man auf ein gepflegtes Ergebnis verzichten muss. Deshalb finde ich Geräte besonders spannend, die mehrere Funktionen miteinander kombinieren.

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Bei Amazon ist mir jetzt der Philips OneBlade 360 Face & Body aufgefallen – ein vielseitiger Rasierer und Trimmer, der dort sogar als Nummer-1-Bestseller in der Kategorie Body Groomer geführt wird.

Das Modell QP2834/31 ist für Gesicht und Körper gedacht, kann trimmen, Konturen gestalten und rasieren. Dazu gibt es verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Haarlängen und Körperbereiche. Besonders interessant finde ich, dass sich das Gerät sowohl trocken als auch nass verwenden lässt.

PHILIPS OneBlade 360 Face & Body Electric Shaver, Trimmer & Body Groomer © PHILIPS

Ein Gerät für Gesicht und Körper – genau das gefällt mir

Was ich an dem Philips OneBlade 360 besonders praktisch finde, ist seine Vielseitigkeit.

Statt für den Dreitagebart, die Bartkonturen und die Körperpflege unterschiedliche Geräte zu benötigen, bietet dieses Modell mehrere Anwendungsmöglichkeiten in einem.

Du kannst deinen Bart auf eine bestimmte Länge trimmen, die Konturen nacharbeiten oder Körperhaare kürzen. Gerade wenn du es gerne unkompliziert magst, kann das im Alltag einiges erleichtern.

Auch für Reisen finde ich diese Kombination interessant. Schließlich möchte niemand den halben Badezimmerschrank in den Koffer packen.

Die 360-Grad-Klinge: Praktisch für schwierige Stellen

Besonders spannend ist für mich die 360-Grad-Klingentechnologie.

Die flexible Klinge ist dafür konzipiert, sich den Gesichtskonturen anzupassen. Das kann vor allem an Stellen wie dem Kinn oder entlang der Kieferlinie hilfreich sein.

Denn genau dort wird die Rasur mit manchen Geräten schnell etwas umständlich.

Mit dem OneBlade 360 lassen sich Haare in unterschiedlichen Wuchsrichtungen bearbeiten. So kannst du beispielsweise deine Bartkonturen nachziehen oder einzelne Bereiche gezielt rasieren.

Wichtig zu wissen: Der OneBlade rasiert nicht unbedingt so hautnah wie eine klassische Nassrasur mit einer Rasierklinge. Dafür ist er eine interessante Lösung, wenn du vor allem flexibel trimmen und rasieren möchtest.

Vier Trimmaufsätze für deinen persönlichen Bart-Style

Nicht jeder trägt seinen Bart gleich. Manche mögen einen ganz kurzen Dreitagebart, andere lassen ihn etwas länger wachsen.

Deshalb gefällt mir, dass beim Philips OneBlade 360 Face & Body gleich vier Trimmaufsätze mit 1, 2, 3 und 5 Millimetern dabei sind.

So kannst du unterschiedliche Bartlängen ausprobieren und deinen Look anpassen.

Für einen kurzen, gleichmäßigen Bart eignet sich beispielsweise eine der niedrigeren Einstellungen. Wenn du etwas mehr Länge behalten möchtest, kannst du zu einem längeren Aufsatz greifen.

Ich finde solche festen Längeneinstellungen besonders angenehm, weil du nicht jedes Mal überlegen musst, wie du den Trimmer einstellen sollst.

Und wenn du gerne klare Bartkonturen trägst, kannst du diese mit der Klinge separat nacharbeiten.

Auch für die Körperpflege geeignet

Ein weiterer Grund, warum ich dieses Modell interessant finde: Es ist nicht nur für den Bart gedacht.

Zum Lieferumfang gehören zwei Körperaufsätze, die für die Anwendung an verschiedenen Körperbereichen vorgesehen sind.

Damit kannst du das Gerät auch zum Kürzen und Pflegen von Körperhaaren nutzen.

Gerade bei empfindlicheren Bereichen ist es wichtig, den jeweils vorgesehenen Schutzaufsatz zu verwenden und die Anwendungshinweise zu beachten.

Für mich macht genau diese Kombination den OneBlade zu einem praktischen Allrounder: ein Gerät für mehrere Aufgaben, ohne ständig zwischen verschiedenen Rasierern wechseln zu müssen.

Nass oder trocken rasieren? Du entscheidest

Manchmal möchte man sich morgens einfach schnell vor dem Spiegel rasieren. An anderen Tagen passt die Körperpflege besser unter die Dusche.

Der Philips OneBlade 360 Face & Body unterstützt sowohl die Nass- als auch die Trockenanwendung.

Das gibt dir die Freiheit, die Rasur so in deinen Alltag einzubauen, wie es für dich am besten funktioniert.

Auch die Reinigung des Geräts ist dadurch unkomplizierter, da die dafür vorgesehenen Teile mit Wasser abgespült werden können.

Gerade bei einem Gerät, das regelmäßig zum Einsatz kommt, finde ich eine einfache Handhabung besonders wichtig.

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