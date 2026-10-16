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Zwei Täter

Sex-Überfall auf deutsche Studentin in Mailand

Die Ermittlungen zu dem Sexualverbrechen sind noch nicht abgeschlossen.
© Getty Images
Nach einem Discobesuch wurde eine Studentin (21) aus Deutschland nach eigenen Angaben in Mailand Opfer eines Sexualverbrechens:  Zwei unbekannte Männer sollen sie überfallen und vergewaltigt haben. Die Polizei ermittelt.
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Wie die Tageszeitung "Corriere della Sera" berichtet, ereignete sich der mutmaßliche Angriff am 15. Oktober gegen fünf Uhr morgens in der Nähe des Parco Trotter im Nordosten Mailands.

Die junge Deutsche hatte zuvor einen Nachtclub im beliebten Ausgehviertel NoLo besucht. Auf ihrem Heimweg sollen plötzlich zwei Männer aufgetaucht sein, die sie von hinten überwältigten und an einen abgelegenen Ort brachten.

Anschließend suchte die 21-jährige Deutsche verzweifelt Hilfe bei Passanten. "Mi hanno aggredita alle spalle" – "Sie haben mich von hinten angegriffen", soll sie dabei gesagt haben.

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Erste Hinweise auf die Täter

Nach Angaben der Studentin könnten die beiden mutmaßlichen Täter aus Nordafrika stammen, ihre Identität und Herkunft sind bislang jedoch nicht geklärt.

Die Carabinieri und die Mailänder Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen. Dabei werden unter anderem Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet.

Bislang wurden keine Verdächtigen identifiziert. Die Ermittler müssen nun den genauen Ablauf der mutmaßlichen Tat rekonstruieren.

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