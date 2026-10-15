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Am 17. Oktober

Romeo und Julia-Premiere mit aktuellen Liebesbriefen am Linzer Landestheater

Romeo und Julia
© Landestheater Linz
Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten – inszeniert von David Bösch, untermalt mit Liebesbriefen von Oberösterreichern.
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Schauspieldirektor David Bösch kehrt nach "Viel Lärm um nichts" mit "Romeo und Julia" zu einem seiner liebsten Shakespeare-Stoffe zurück – das große Liebesdrama über jugendliche Leidenschaft, blinde Wut und die zerstörerische Kraft überlieferter Feindschaften feiert am Freitag, 17. Oktober Premiere im Linzer Schauspielhaus auf der Promenade.

Ausgewählte Liebesbriefe, die von Oberösterreichern eingesandt wurden, werden Teil der Inszenierung. Schauspieler lesen Passagen daraus auf der Bühne – eingebettet in die Verse von Shakespeare. So treffen die klassische Tragödie und moderne Liebesgeschichten aufeinander. Jede Vorstellung wird dadurch einzigartig.

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Es gibt noch Tickets für den Premierenabend mit Gemma Vannuzzi als Julia und Lukas Spinka als Romeo. Beginn: 19.30 Uhr. Der Klassiker steht bis Anfang April am Spielplan.

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